ตร.บุกห้องพักรีสอร์ทที่หาดใหญ่ทลายแหล่งมั่วสุมยาเสพติด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ บุกทลายแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในรีสอร์ทเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งแอบเปิดห้องพักยาวเป็นเดือนไว้ขายและเสพยา โดยสามารถรวบได้ทั้งหมด 9 คน
วานนี้ (9 มิ.ย.) ชุดปราบปรามยาเสพติด สภ. หาดใหญ่หรือ ชุดตะวัน ภายใต้การควบคุมสั่งการของ พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่ วางแผนเข้าตรวจค้นภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง แถวถนนจันประทีป เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีการเปิดห้องพักในรีสอร์ทแห่งนี้ยาวเป็นเดือนเอาไว้ขายยาและมั่วสุมเสพยา มีคนเข้าออกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทั้งวันทั้งคืน
โดยชุดจับกุมได้ซุ่มรออยู่หน้ารีสอร์เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมจนชัดเจนว่า ภายในห้องพักหลังหนึ่งมีการมั่วสุมและมีคนเวียนเข้าเวียนออกตลอด จึงจู่โจมเข้าตรวจค้นพร้อมกับปิดทางหนีทุกทาง สามารถจับได้ทั้งหมด 9 คน เป็นชาย 7 คนและหญิง 2 คน ซึ่งไม่มีใครสามารถหนีออกมาจากห้องพักได้ทัน จึงควบคุมตัวเอาไว้ทั้งหมด โดยหนึ่งในนั้นคือ นายบอย ซึ่งเป็นเจ้าของยา ถูกจับขณะกำลังนั่งแบ่งยาไอซ์อยู่ที่โต๊ะ พบยาไอซ์ 5 กรัม เครื่องชั่งดิจิตอล ถุงแบ่งบรรจุและอุปกรณ์เสพ 2 ชุดวางอยู่บนโต๊ะ
นอกจากนี้จากการตรวจค้นกระเป๋าของ นางสาวริน พบไอซ์ 1 ถุง และค้นเป๋าของ น.ส.วาสนา พบยาบ้า 2 เม็ด ซึ่งพยายามทิ้งยาบ้าไว้หน้ารีสอร์ทให้พ้นผิดแต่ก็ไม่รอด ทุกคนถูกจับได้คาหนังคาเขา และถูกจับแยกไปดำเนินคดีตามความผิดและของกลางที่พบในที่เกิดเหตุ โดย 3 คนที่มียาเสพติดในตัวก็ถูกดำเนินคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ส่วนคนอื่น ๆ ถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยา