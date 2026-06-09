ตร.ทล. ร่วม ปส. สกัดจับ ขบวนการขนยานรก ยึดของกลางกว่า 100 ล้าน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจทางหลวงผนึก ปส. สกัดขบวนการค้ายานรก ยึดยาบ้า 1.37 ล้านเม็ด ไอซ์ 30 กก. มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท จับ 2 ผู้ต้องหา เร่งล่าเครือข่ายที่เหลือ พบบัตรประจำตัวทหารกองประจำการในรถ ของกองกลาง
ตำรวจทางหลวงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่บนถนนสายเอเชีย พื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี สามารถตรวจยึดยาบ้ากว่า 1.37 ล้านเม็ด และ ยาไอซ์ 30 กิโลกรัม รวมมูลค่าของกลางในตลาดมืดกว่า 100 ล้านบาท
พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีกส่วนหนึ่งอาศัยความชุลมุนหลบหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว
สำหรับการจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.สกส. บช.ปส. ภายหลังได้รับข้อมูลจากสายลับว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนยาเสพติดจากภาคกลางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ โดยใช้รถยนต์ 2 คันร่วมขบวน ทั้งรถนำทางและรถบรรทุกยาเสพติด
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบรถต้องสงสัยบนถนนสายเอเชียขาล่องใต้
เมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบ รถเป้าหมายได้เร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้ากลับขึ้นทางเหนือ เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด ท่ามกลางสภาพการจราจรหนาแน่น ต่อมาพบรถต้องสงสัยถูกจอดทิ้งไว้ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 157 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้วิ่งหลบหนีเข้าป่ารกทึบ แม้เจ้าหน้าที่จะกระจายกำลังปิดล้อมและค้นหา แต่ไม่พบตัว
จากการตรวจค้นภายในรถ พบกระสอบจำนวน 9 ใบ ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารและท้ายรถ ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 1,373,800 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ 30 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังตรวจยึดเอกสารสำคัญของผู้ต้องสงสัยที่หลบหนี รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวทหารกองประจำการไว้เป็นหลักฐาน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อีกชุดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 2 ราย ประกอบด้วย ชายไทยอายุ 39 ปี และหญิงสัญชาติลาว อายุ 32 ปี ซึ่งทำหน้าที่ขับรถนำทางและสำรวจเส้นทาง โดยขับนำหน้ารถบรรทุกยาเสพติดเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนี จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและไอซ์) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า