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ตร.ทล. ร่วม ปส. สกัดจับ ขบวนการขนยานรก ยึดของกลางกว่า 100 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุราษฎร์ธานี - ตำรวจทางหลวงผนึก ปส. สกัดขบวนการค้ายานรก ยึดยาบ้า 1.37 ล้านเม็ด ไอซ์ 30 กก. มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท จับ 2 ผู้ต้องหา เร่งล่าเครือข่ายที่เหลือ พบบัตรประจำตัวทหารกองประจำการในรถ ของกองกลาง


ตำรวจทางหลวงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่บนถนนสายเอเชีย พื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี สามารถตรวจยึดยาบ้ากว่า 1.37 ล้านเม็ด และ ยาไอซ์ 30 กิโลกรัม รวมมูลค่าของกลางในตลาดมืดกว่า 100 ล้านบาท

พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีกส่วนหนึ่งอาศัยความชุลมุนหลบหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว


สำหรับการจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.สกส. บช.ปส. ภายหลังได้รับข้อมูลจากสายลับว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนยาเสพติดจากภาคกลางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ โดยใช้รถยนต์ 2 คันร่วมขบวน ทั้งรถนำทางและรถบรรทุกยาเสพติด
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบรถต้องสงสัยบนถนนสายเอเชียขาล่องใต้

เมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบ รถเป้าหมายได้เร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้ากลับขึ้นทางเหนือ เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด ท่ามกลางสภาพการจราจรหนาแน่น ต่อมาพบรถต้องสงสัยถูกจอดทิ้งไว้ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 157 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้วิ่งหลบหนีเข้าป่ารกทึบ แม้เจ้าหน้าที่จะกระจายกำลังปิดล้อมและค้นหา แต่ไม่พบตัว


จากการตรวจค้นภายในรถ พบกระสอบจำนวน 9 ใบ ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารและท้ายรถ ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 1,373,800 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ 30 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังตรวจยึดเอกสารสำคัญของผู้ต้องสงสัยที่หลบหนี รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวทหารกองประจำการไว้เป็นหลักฐาน

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อีกชุดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 2 ราย ประกอบด้วย ชายไทยอายุ 39 ปี และหญิงสัญชาติลาว อายุ 32 ปี ซึ่งทำหน้าที่ขับรถนำทางและสำรวจเส้นทาง โดยขับนำหน้ารถบรรทุกยาเสพติดเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรเบื้องต้น


เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนี จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและไอซ์) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า

ตร.ทล. ร่วม ปส. สกัดจับ ขบวนการขนยานรก ยึดของกลางกว่า 100 ล้าน
ตร.ทล. ร่วม ปส. สกัดจับ ขบวนการขนยานรก ยึดของกลางกว่า 100 ล้าน
ตร.ทล. ร่วม ปส. สกัดจับ ขบวนการขนยานรก ยึดของกลางกว่า 100 ล้าน
ตร.ทล. ร่วม ปส. สกัดจับ ขบวนการขนยานรก ยึดของกลางกว่า 100 ล้าน
ตร.ทล. ร่วม ปส. สกัดจับ ขบวนการขนยานรก ยึดของกลางกว่า 100 ล้าน