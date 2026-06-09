ภูเก็ตเปิดตัว “City Lab Phuket” ห้องทดลองเมือง ยกระดับการเดินทางสาธารณะสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดตัว “City Lab Phuket” ห้องทดลองเมือง ยกระดับการเดินทางสาธารณะสู่ภูเก็ตคาร์บอนต่ำ ความร่วมมือจังหวัดภูเก็ต กับ GIZ ภายใต้ TGC-EMC ทดลองนวัตกรรมคมนาคม ลดการใช้รถส่วนบุคคลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วันนี้ ( 9 มิ.ย.69) จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย–เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Thai-German Cooperation on Energy, Mobility and Climate: TGC-EMC โดยมี บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development : PKCD) เป็นที่ปรึกษาในพื้นที่ และร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัว “City Lab Phuket” โดยมีนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายสุวิชาญ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดร.โดมินิกา คาลินอฟสกา (Dr. Dominika Kalinowska) ผู้อำนวยการโครงการด้านขนส่ง ประเทศไทย (Director of Transport Projects), นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายพิบูลศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อทดลองแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคมนาคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานมีการนำเสนอแนวคิดและกิจกรรมนำร่องเพื่อยกระดับระบบคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ City Lab Phuket ได้แก่ “Hub to School” โครงการทดลองเดินรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนักเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสาธารณะไปยังสถานศึกษาโดยตรง ลดภาระผู้ปกครองในการรับ–ส่งนักเรียน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณหน้าโรงเรียน
โครงการ Hub to School ได้เริ่มทดลองให้บริการในรูปแบบ Soft Launch ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และจะดำเนินการทดลองให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยให้บริการ 2 สาย ในช่วงทดลอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และบริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการหลัก
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอ “Smart Bus Stop” หรือป้ายรถโดยสารอัจฉริยะ ซึ่งเป็นต้นแบบการติดตั้งป้ายรถโดยสารที่สามารถแสดงข้อมูลการเดินรถแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับประสบการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
การเปิดตัว “City Lab Phuket” สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองไปสู่ระบบคมนาคมที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับเป้าหมายการยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเมืองคาร์บอนต่ำในอนาคต โดย “City Lab Phuket” ถูกพัฒนาในฐานะ “ห้องทดลองเมือง” (Urban Living Lab) ที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ให้บริการขนส่ง สถานศึกษา ชุมชน และภาคีด้านนวัตกรรม ได้ร่วมกันออกแบบ ทดลอง และเรียนรู้แนวทางการเดินทางรูปแบบใหม่ของเมือง เพื่อแก้ไขความท้าทายด้านการจราจรที่เกิดจากปริมาณการเดินทางที่หนาแน่นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติ ด้วยบทบาทดังกล่าว City Lab Phuket จึงทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการทดลองแนวทางลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ และพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลการเดินทางให้สะดวกและแม่นยำมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเมืองที่สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ได้จริง วัดผลได้ และต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเมืองอื่นในประเทศไทยในอนาคต