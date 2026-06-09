เแพยันธุรกิจเลี้ยงกุ้งเข้าขั้นวิกฤตเหตุคนเลิกเลี้ยงแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ตรัง - แพกุ้งยืนยันสถานการณ์ธุรกิจเลี้ยงกุ้งเข้าขั้นวิกฤต ทำให้มีคนเลิกเลี้ยงแล้วถึงร้อยละ 50 เพราะขาดทุนหนัก เชื่อหลังจากนี้จะยิ่งกระทบมากขึ้น ทั้งเกษตรกร แพ ทีมจับกุ้ง คนงานคัดกุ้ง ตลอดจนธุรกิจแปรรูปและส่งออกกุ้ง วอนรัฐเร่งช่วยเหลือด่วน
วันนี้ (9 มิ.ย.) นายเอียด มะเพ็ง แพรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรชาวจังหวัดตรัง กล่าวว่า แพของตนจับและรับซื้อกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ เช่น พังงา กระบี่ ตรัง สตูล แต่สถานการณ์ตอนนี้จับไปก็สงสารเจ้าของบ่อเพราะราคาตกขาดทุนทุกบ่อ เมื่อก่อนกุ้งราคาหน้าบ่อขนาด 50 ตัว/กก. ราคา 190-200 บาท/กก. แต่ตอนนี้เหลือเพียง 120-130 บาท/กก. และวันนี้จำเป็นต้องส่งขายที่ตลาดมหาชัยเท่านั้นเพราะส่งไปยังประเทศมาเลเซียไม่ได้
ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพยุงหรือชดเชยราคาช่วยเหลือเกษตรกร เพราะหากเกษตรกรอยู่ได้ธุรกิจทั้งระบบที่เกี่ยวข้องก็สามารถอยู่ได้ ตั้งแต่เกษตรกรเจ้าของบ่อ ทีมจับกุ้ง หรือคนงานคัดกุ้ง ที่ใช้ไม่ต่ำกว่า 60 คน รวมทั้งคนงานภาคการขนส่ง ตลอดจนธุรกิจแปรรูปและส่งออกกุ้ง ซึ่งจะกระทบเป็นลูกโซ่กันหมด แม้แต่แพรับซื้อกุ้งตอนนี้ก็เลิกไปจำนวนมาก จากเมื่อก่อนประมูลกุ้งแต่ละบ่อจะมีแพมาแข่งกันครั้งละ 15 แพ แต่ตอนนี้เหลือไม่เกิน 5 แพแล้ว เพราะแพก็อยู่ไม่ได้จับแล้วก็ไม่มีที่ขาย
เฉพาะตนเองปกติจะจับกุ้งวันละ 35 ตัน แต่ตอนนี้เหลือแค่วันละ 5-10 ตัน หรือบางวันก็ไม่มีเลยเพราะคนหยุดเลี้ยง และมีจำนวนบ่อกุ้งลดลงไปแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สถานการณ์หนักเข้าขั้นวิกฤตเพราะตอนนี้ประเทศมาเลเซียไม่เอากุ้งของประเทศไทยแล้ว และยังไม่มีสัญญาณว่าจะเปิดรับอีกเมื่อไหร่ ปัญหาจึงเกิดขึ้นทั้งระบบ จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเร่งพยุงราคากุ้ง ประกันราคากุ้ง หรือชดเชยส่วนต่างช่วยเกษตรกร เพื่อให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งระบบอยู่ได้
ด้าน นางวิรัตน์ ฮันเย็ก เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายหนึ่งในจังหวัดตรัง บอกว่า ตนเองมีบ่อกุ้งทั้งหมด 3 บ่อ จับกุ้งขายไปล่าสุดเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว 2 บ่อ ขนาด 70 ตัว/กก. ได้ในราคา กก.ละ 120 บาท ทำให้ขาดทุนไปรวมกว่า 3 แสนบาท ตอนนี้หยุดเลี้ยงหมดแล้วทั้ง 3 บ่อ เพราะขาดทุนทุกครั้งที่จับบ่อละกว่า 1 แสนบาท เพราะราคากุ้งไม่ดี แต่ข้าวของที่ใช้เลี้ยงแพงทุกอย่าง และไม่ทราบว่าจะได้กลับมาเลี้ยงเมื่อไหร่ ต้องรอดูราคาก่อน ส่วนต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 50 ค่าไฟก็แพงจากเดือนละ 1,500 บาท เป็นกว่า 3,400 บาท จนตอนนี้คนเลิกเลี้ยงไปแล้วจำนวนมาก