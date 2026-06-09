รวบแล้วโจรบุกเดี่ยวควงปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อกลางเมืองสะเดา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจรวบตัวโจรบุกเดี่ยวใช้ปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อกลางเมืองสะเดาได้แล้ว เจ้าตัวสารภาพทำจริงอ้างต้องการนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบที่กู้มาให้ภรรยาคลอดลูก โดยที่ภรรยาและพ่อแม่ยังไม่รู้
วันนี้ (9 มิ.ย.) จากเหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาสะเดา 2 ในเขตเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ขณะที่พนักงานผู้หญิงอยู่ในร้านเพียงลำพังได้เงินสดไปประมาณ 4,000 บาท เหตุเกิดวันที่ 7 มิ.ย. 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด ตำรวจชุดปฏิบัติการคดีสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา นำโดย พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ อินทสร ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา, พ.ต.ท.เอกภพ มุสิกปักษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา ร่วมกับชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 นำโดย พ.ต.ท.ปริญญา ขวัญแก้ว รองผกก.สส.2ฯ และชุดสืบสวน สภ.สะเดา สามารถติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว
พบเป็นฝีมือของ นายแวซอและ ดือราแม อายุ 21 ปี หรือซัน โดยตามไปจับได้ขณะนั่งอยู่ที่ซุ้มขายน้ำมันกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา จากนั้นจึงคุมตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักแถวถนนพิชัยสงครามในตัวเมืองสะเดา ยึดของกลางหมวกกันน็อก กุญแจ ปืนปลอมที่ใช้ก่อเหตุ และเสื้อผ้ารองเท้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ
จากการสอบสวน นายแวซอและ หรือซัน ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริง เพราะว่าร้อนเงินต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเกือบ 10,000 บาท เพราะถูกเจ้าหน้าที่ขีดเส้นตายข่มขู่จะทำร้ายหากไม่นำเงินไปใช้หนี้ ซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาตอนที่ภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดเมื่อ 9 เดือนก่อน ที่ทำไปเพราะไม่มีทางออก คืนนั้นจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์จากบ้านพักพกปืนปลอมไปก่อเหตุชิงเงินในร้านสะดวกซื้อ ได้เงินมา 3-4 พันบาท และยืนยันว่าทำคนเดียว และภรรยาพ่อแม่ก็ยังไม่รู้