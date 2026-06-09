ชาวตรังเห็นด้วยรัฐยกเลิกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรัง – ชาวตรังแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกรณีรัฐประกาศยกเลิกมาตรการคัดกรองตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปยื่นลดหย่อนภาษี
วันนี้ (9 มิ.ย) จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวตรัง กรณีรัฐยกเลิกมาตรการคัดกรองตัดสิทธิในการลดหย่อนภาษีเป็นค่าเลี้ยงดูบิดามารดากรณีพ่อแม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยประชาชนบางส่วนเห็นด้วยที่รัฐยอมฟังเสียงประชาชนแล้วนำมาปฏิบัติยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว
นางพัชรินทร์ ชุมหมัด บอกว่า เห็นด้วยที่รัฐยกเลิกหลักเกณฑ์นี้ เพราะบางครั้งบางครอบครัวผู้สูงอายุก็อยากได้ และมีความจำเป็น เพราะลูกหลานก็ไม่ได้ร่ำรวย หรือมีเงินมากพอ ไม่สามารถดูแลพ่อไม่ได้อย่างเต็มที่ เงินจำนวนดังกล่าวจึงมีความจำเป็น และเป็นความหวังสำหรับบางครอบครัว
ส่วน นางศิริญา ทองลิ้ม ก็บอกว่า ที่ผ่านมาตนเองก็จ่ายภาษีทุกปี แต่ไม่เคยนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี แต่เห็นด้วยที่มีการยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะเงินที่ได้จากการลดหย่อนภาษีสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้
เช่นเดียวกับ นางคนึงนิตย์ เพชรเรือนทอง บอกว่า ตนเองเห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกมาตรการดังกล่าว เพราะจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เพราะประชาชนบางครอบครัวไม่ได้มีรายได้มากมายอะไร การตัดสิทธิเขาทำให้เขาขาดโอกาส เมื่อยกเลิกแบบนี้เขาจะได้มีสิทธิ เงินส่วนนั้นสามารถช่วยเหลือครอบครัวเขาได้