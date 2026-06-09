เหตุต่อเนื่อง! โจรใต้ป่วนที่เจาะไอร้อง 3 จุด “เผาถังขยะ-พ่นข้อความบนถนน”

นราธิวาส – โจรใต้ก่อเหตุป่วนจำนวน 3 จุด ทั้งเผาถังขยะ-พ่นข้อความบนถนน ในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมีใจความ “วันนี้เมื่อ 17 ปีก่อน ความสูญเสียที่กลายเป็นอดีต”
วันนี้ (9 มิ.ย.) พ.ต.อ.นรินทร์ ช่วยสุข ผู้กำกับการ สภ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งจากนายอุสมาน มะเซ็ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไอร์ปาแย หมู่ 8 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง ว่าพบการพ่นสีสเปรย์สีแดงบนพื้นถนนสาย 4026 บริเวณเลยสะพานไอร์ปาแย โดยมีข้อความว่า “วันนี้เมื่อ 17 ปีก่อน ความสูญเสียที่กลายเป็นอดีต” หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานผู้นำชุมชนและกำลังทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 48 เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมเคลียร์พื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2569 พ.ต.อ.นรินทร์ ยังได้รับแจ้งจาก นายมุสตอปา อาแว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคก หมู่ 5 ต.จวบ ว่า มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางเพลิงถังขยะริมถนนสาย 4056 บริเวณบ้านโคก หมู่ 5 และพบการพ่นสีสเปรย์สีขาวใกล้จุดเกิดเหตุ โดยมีข้อความลักษณะเดียวกับที่พบบริเวณบ้านไอร์ปาแย
ขณะที่อีกจุดหนึ่ง เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 9 มิ.ย. 2569 ชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบการพ่นสีสเปรย์สีแดงบนถนนสาย 4056 บริเวณถนนตัดใหม่ระหว่างบ้านยานิงกับบ้านปาเร๊ะรูโบ๊ะ โดยมีข้อความว่า “17 ปี ไอร์ปาแย กับความยุติธรรมไม่มีวันลืม”
ภายหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง ร่วมกับกำลังทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 และภาคประชาชน เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด พร้อมเคลียร์พื้นที่เพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อน และเตรียมดำเนินการลบข้อความดังกล่าวออกจากพื้นผิวถนน
จากการสืบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุทั้ง 3 จุด เป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยข้อความต่าง ๆ ในการปลุกระดมและสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 17 ปีก่อน ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุต้องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลัง