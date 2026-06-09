คนร้ายบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลที่หนองจิก ขู่ไล่พนักงานก่อนเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น 3 ครั้ง

ปัตตานี – เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขู่ไล่พนักงานก่อนเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่อง 3 ครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ลงเข้าพื้นที่เร่งตรวจสอบ พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
วันนี้ (9 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 00.40 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานีกรีน จำกัด ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ว่ามีกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้ามาภายในบริเวณโรงงานทางด้านหลัง และได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน พร้อมสั่งให้ไปรวมตัวอยู่บริเวณประตูทางเข้าโรงงานด้านหน้า ก่อนจะเกิดเสียงระเบิดขึ้นภายในพื้นที่โรงงานต่อเนื่อง 3 ครั้ง
ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้สั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์โดยทันที พร้อมจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อน ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ประเมินความเสียหาย รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และเร่งสืบสวนติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยยังไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางราชการ และงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความสับสนและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่