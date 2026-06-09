คนร้ายลอบบึ้ม จนท.นปพ.ยะลา 12 ขณะลาดตระเวนที่รามัน จนท.เจ็บ 3 ชาวบ้านถูกลูกหลง 1 ราย

ยะลา - คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ นปพ.ยะลา 12 ขณะปฏิบัติหน้าที่ รปภ.โรงเรียนในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และชาวบ้านถูกสะเก็ดระเบิดอีก 1 คน
วันนี้ (9 มิ.ย.) เมื่อเวลา 08.35 น. มว.ฉก.นปพ.ยะลา 12 (รามัน) ได้รับแจ้งเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูลัย
หมู่ 6 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ขณะเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 นาย ประกอบด้วย 1.ส.ต.อ.ศีลวัตร ชัยโรจน์, 2.ส.ต.อ.จิตติน หาสนำ, 3.ส.ต.อ.ชัยภัทร พรหมอินทร์ และชาวบ้านถูกสะเก็ดระเบิดอีก 1 ราย คือ นายสะการียา ลาโฮะยา
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอย่างเต็มกำลัง โดยหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป