คนร้ายเหิมย่องเข้าบ้าน ในหมู่บ้านดัง ขโมยทองคำ หนัก 40 บาท เงินไทย-เงินยูโร อีกกว่า 3 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คนร้ายเหิม อาศัยช่วงไม่มีคนอยู่ ย่องงัดบ้านหรูในพื้นที่ อ.กะทู้ ขโมยทองคำหนัก 40 บาท เงินไทย-ยูโร อีกกว่า 3 ล้านบาท รวมความเสียหายมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ตร.เร่งล่าตัวดำเนินคดี
วันนี้ ( 8 มิ.ย.69 ) ร.ต.อ.วิริยะพงศ์ ศรีนวลปาน รอง สว.(สอบสวน)สภ.กะทู้ ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลบ้านรายหนึ่ง ว่า มีคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สิน ภายในหมูบ้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีทรัพย์สินที่เก็บไว้หายไปหลายรายการ ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย หลังจากรับแจ้ง รายให้ พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะทู้ ทราบ จึงพร้อมด้วย ชุดสืบสวนสภ.กะทู้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูเก็ต รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หลังใหญ่ มีร่องรอยคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้ามารื้อค้นเพื่อหาทรัพย์สินมีค่าต่างๆ โดยทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายขโมยไปประกอบด้วย ประกอบด้วย ทองคำแท่งน้ำหนัก 33 บาท ทองรูปพรรณน้ำหนัก 7 บาท ธนบัตรไทยกว่า 2 ล้านบาท และ เงินสกุลยูโรคิดเป็นเงินไทยกว่า 1 ล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท
จากการสอบถาม ผู้ดูแลบ้านทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นของน้องชายและพี่สาว ซึ่งตนเองเป็นผู้ดูแล เนื่องจากทั้งคู่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งตนเองจะเข้ามาดูบ้านสัปดาห์ละครั้ง โดยวันเกิดเหตุ ได้เข้ามาจะทำความสะอาดบ้าน พบว่าบ้านมีร่องรอยถูกงัด จึงตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่ามีทรัพย์สินสูญหายตามรายการดังกล่าว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกับติดตามทรัพย์สินทั้งหมดส่งคืนเจ้าของต่อไป