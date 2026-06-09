ยิ่งใหญ่! เปิดเมือง “Songkhla Gastronomy City” ประกาศศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสู่เวทีโลก

จังหวัดสงขลา Kick Off เปิดเมือง “Songkhla Gastronomy City” ประกาศศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสู่เวทีโลก ผ่านเทศกาล Songkhla Gastronomy Week 2026 พร้อมขับเคลื่อนอัตลักษณ์ “เมืองสองทะเล สามน้ำ”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และผู้ประสานงานหลัก สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร พร้อมด้วย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในงาน Kick Off เปิดเมือง Songkhla Gastronomy City ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก โดยมี นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจากในและต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ AREA 36 ถนนรามัญ ย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569
นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดสงขลา หลังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ด้านวิทยาการอาหาร หรือ Gastronomy เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ภายในงานจัดควบคู่กับเทศกาล Songkhla Gastronomy Week 2026 ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการจำหน่ายอาหาร การสาธิตเมนูอาหาร การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานจากเชฟชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดสงขลา
ด้าน นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เดินหน้าประกาศศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ หลังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ด้านวิทยาการอาหาร (Gastronomy) นับเป็นเมืองที่ 3 ของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับในสาขาดังกล่าว โดยชูแนวคิด “Songkhla Gastronomy for Health and Wellbeing : อาหารเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” ใช้จุดเด่นของความเป็น “เมืองสองทะเล สามน้ำ” ผสานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมไทย-จีน-มุสลิม มรดกภูมิปัญญาด้านอาหาร รวมถึงศักยภาพด้านการศึกษา นวัตกรรม เทศกาลอาหาร และตลาดชุมชนในทั้ง 16 อำเภอ เพื่อมุ่งผลักดันให้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมือง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของเทศกาล Songkhla Gastronomy Week 2026 ทั้งการออกร้านอาหารพื้นถิ่นและอาหารสร้างสรรค์ การสาธิตและปรุงเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดัง นิทรรศการด้านวิทยาการอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาหารจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์ “เมืองสองทะเล สามน้ำ” ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของชาวสงขลาในการก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก