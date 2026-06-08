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ปิดฉากการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สงขลาคัพ” 2569 อย่างยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สงขลาคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล และชื่นชมทุกทีมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น มีวินัย และน้ำใจนักกีฬา

นายกสุพิศ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลแพ้ชนะ แต่เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างมิตรภาพของเยาวชนจากทุกอำเภอ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ยังได้รับโอกาสพิเศษในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเปิดประสบการณ์ด้านฟุตบอลกับ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดสู่การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนในอนาคต

ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา