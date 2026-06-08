ปลากะพงมาเลเซียยังรุกตลาดใน จ.ตรัง ส่วนราคากุ้งตกต่อเนื่อง

ตรัง - สำรวจปลากะพงจากมาลาเซีย ที่ทางการไทยสั่งระงับนำเข้า เนื่องจากตรวจพบสารตกค้าง แต่ล่าสุดยังพบเข้ามาตีตลาดปลากะพงไทยอีก ส่วนกุ้งก็ยังมีราคาตกต่อเนื่อง หลังมาเลเซียสั่งงดนำเข้าจากไทย
วันนี้ (8 มิ.ย.) นางนวพรรษ คลังทิพรัตน์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง บอกว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจากการเลี้ยง หลังมาเลเซียสั่งงดนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย โดยเฉพาะจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เช่น จ.ตรัง พัทลุง และสงขลา ส่งผลทำให้ราคากุ้งหน้าบ่อของเกษตรกรตกลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรที่จับกุ้งขายต้องขาดทุนบ่อละ 1-2 แสนบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ ขณะที่ราคากุ้งในตลาดและในห้างสรรพสินค้าราคายังสูง เช่น กุ้งขนาด 70 ตัว/กก. หน้าบ่อ กก.ละ 110 บาท
ขณะที่ในตลาดราคา กก.ละ 180 บาท, กุ้งขนาด 60 ตัว/กก. หน้าบ่อกก.ละ 115 บาท แต่ในตลาด กก.ละ 185 บาท ส่วนกุ้งขนาด 50 ตัว/กก. ราคาหน้าบ่อ กก.ละ 130 บาท แต่ในตลาดราคากก.ละ 250 บาท วอนรัฐเร่งช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการประกันราคา และการลดต้นทุน ทั้งค่าอาหาร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ในส่วนค่าไฟก็ควรจะควบคุมค่าไฟหน่วยละไม่เกิน 4 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ก่อนที่จะต้องเลิกเลี้ยงกันหมด จะส่งผลเสียอย่างมากตามมา
นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวไปสำรวจราคากุ้งในห้างสรรพสินค้า เช่น กุ้งขาว ขนาด 61-65 ตัว/กก.ราคา 199 บาท, ขนาดจัมโบ้ 21-25 ตัว/กก. ราคา 349 บาท, ขนาด 41-45 ตัว/กก. ราคา 249 บาท
ขณะที่ปลากะพงจากมาลาเซีย ที่ทางการไทยสั่งระงับนำเข้า เนื่องจากตรวจพบสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่จากการสำรวจตลาดสดทุกแห่งใน จ.ตรัง พบว่า ยังคงมีปลากะพงจากประเทศมาเลเซียเข้ามาตีตลาดปลากะพงไทย ส่วนปลากะพงไทยแทบไม่มีท้องตลาด