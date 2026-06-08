“สุชาติ” ลั่น แก้ปัญหาบุกรุก หาดบางเทา แยกชาวบ้าน -นายทุน พิสูจน์สิทธิ ชาวบ้านจริง ได้ทำกินภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “สุชาติ” ลั่นแก้ปัญหารุก “หาดบางเทา จ.ภูเก็ต” ต้องพิสูจน์สิทธิ แยกชาวบ้าน -นายทุน โดยยึดหลักกฎหมายควบคู่กับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ “ชาวบ้าน” จริงๆ ต้องมีที่ให้ที่ทำมาหากิน พร้อมยก "หาดบางเทา" เป็นโมเดล
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ถึงกรณีการจัดระเบียบแก้ปัญหาการบุกรุก หาดบางเทา ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต หลังจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจยึด พื้นที่ประมาณ ประมาณ 6 ไร่ เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ดินตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้หาดบางเทา จ.ภูเก็ต ตอนนี้เรามีความคิดว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเก็บข้อมูลของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการตรวจยึดบริเวณหาดบางเทา ว่า เป็นคนในพื้นที่จริงหรือไม่ และมีการทำมาหากินอย่างไร ถ้าชาวบ้านไปสร้าง.มีลงทุนไปแล้ว ตนจะไปทำให้เขาไม่มีที่ค้าขาย ไม่ที่ทำมาหากิน เขาก็ต้องหาเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือทุกวันเขาก็ต้องลำบาก
ซึ่งในกรณีของชาวบ้านก็จะต้องมีการอะลุ่มอะล่วย เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ แต่จะต้องพิสูจน์สิทธิให้ได้ว่าเป็นชาวบ้านจริง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี คือ บังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง แต่ใช้กฎหมายกับประชาชนเหมือนเช่นเรื่อง คทช. เช่น คนปลูกทุเรียนอยู่ในป่า เราก็ต้องออกสมุดคู่มือทำกิน (สมุด คทช.) ให้เขาถูกต้อง จะตนไปโค่นต้นทุเรียนเขา ไปโค่นต้นยางเขา เขามี 5 ไร่ 10 ไร่ เขาก็กรีดยางส่งเงินให้ลูกไปกินขนม ไปโรงเรียนทุกวัน ค่าเทอม ถ้าเราไปโค่นเขา แล้วเราต้องมาปลูกต้นไม้ใหม่ กว่าต้นไม้จะโตใช้เวลาเป็น 10 ปี แต่ถ้าให้ชาวบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ที่จัดสรร คทช. ที่ดินทำกิน เราก็ให้เค้ามาเช่าให้ถูกต้องก็สามารถช่วยได้
ซึ่งในการการจัดระเบียบแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ หาดบางเทา ก็อาจจะทำลักษณะแนวทางที่คล้ายกัน ซึ่งในการดำเนินการขั้นต่อไป จะต้องเรียกท้องถิ่น ที่รับผิดชอบมาคุยให้ชัดและพิสูจน์ให้ได้ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ เป็นชาวบ้านจริงๆ ไม่ใช่นายทุน เป็นคนพื้นที่และทำมานานจริง หรือถ้าเป็นนายทุน ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใช้นอมินีหรือไม่ ซึ่งในการแก้ปัญหาที่หาดบางเทานั้นจะต้องแก้ให้ได้ และจะนำไปเป็นโมเดล ไปแก้ปัญหาที่ พังงาและกระบี่ด้วย ตามนายกรัฐมนตรีบอกไว้แล้วว่า ให้เอาภูเก็ตเป็นโมเดลแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามการ พิสูจน์ตัวตน จะต้องทำด้วยความเป็นจริงให้ได้ เราจะไม่เอื้อประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่ง กรณีของหาดบางเทา แตกต่างกับการบุกรุกหาดนุ้ย หรือหาดฟรีดอม เพราะทั้ง 2 หาดดังกล่าว เป็นการยึดโดยคนเดียว และมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยว อย่างนี้ไม่ได้
นอกจากนั้น นายสุชาติ ยังได้ตอบคำถาม กรณีการบุกรุกพื้นที่หาดบางเทา อีก 1 แปลงซึ่ งอยู่ติดกันเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งเป็นลักษณะของ ส.ค. บินมา จุดนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร ว่า เรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้หมด เรามีภาพถ่ายทางอากาศ ส.ค. บิน มันก็ต้องบ่งบอกอยู่แล้วว่าทิศเหนือทิศใต้ติดอะไร รูปแปลงที่ดิน เป็นอย่างไร มันจะโกหกความเป็นจริง... ความจริงมันจะโกหกกันได้ยังไง ตอนบอกเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วว่า ทำบนพื้นฐานความเป็นจริง เมื่อใดที่เราไม่ทำ เขาก็มองเราทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อใดที่เราทำแล้วเราสู้ถึงที่สุด ใครไม่พร้อมที่จะสู้ขออนุญาตย้ายได้ไม่เป็นไร มีคนพร้อมที่จะจะสู้ตนลงมาขนาดนี้แล้วไม่สู้กันได้ไง ตนเอาจริง ท่านอธิบดีก็เอาจริงหมดทุกคน การแก้ปัญหาดบางเทา จะต้องทำเป็นสเต็บ ตนลงมาแล้วจะต้องทำให้จบ