“รัฐมนตรีสุชาติ” ประกาศกร้าว คดีบุกรุก “หาดนุ้ย” ปูเสื้อรอดูผลลัพธ์ คนที่คิดจะครอบครอง จุดจบไม่สวยแน่นอน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – รัฐมนตรี กระทรวงทรัพย์ฯ ประกาศกร้าว คดีบุกรุก “หาดนุ้ย” ปูเสื่อรอเลย จุดจบเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้เห็น คนที่เป็นปรปักษ์กับที่ดินของป่าไม้ อุทยาน แผ่นดิน ชายหาด คนที่คิดจะครอบครองเป็นของตัวเอง จุดจบไม่สวยแน่นอน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประชุมติดตามการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานสิรินาถ จ.ภูเก็ต รวมทั้งความคืบการดำเนินคดีหาดนุ้ย และการจัดระเบียบหาดบางเทา หลังป่าไม้เข้าตรวจยึดพื้นที่ ว่า สำหรับในส่วนของการบุกรุกหาดนุ้ย จ.ภูเก็ต สื่อมวลชนรอดูได้เลย อีกไม่ได้ได้เห็นอะไรดีๆ อย่างที่บอกไป คนที่เป็นผู้กระทำความผิดกับหน่วยงานราชการ จุดจบเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันทั้งหมด ซึ่งกรณีนี้เมื่อปี 2561 เคยมีการฟ้องร้อง ตอนนั้นมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างแค่ 3 หลัง แต่วันนี้พบว่าหลังมีการฟ้องร้องเมื่อปี 61 ก็มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบหลัง การดำเนินการจะทำแค่ 3 หลัง ทำทั้งทีต้องทำให้หมด จะทำแบบ จะทำแบบกะยักกะย่อน ไม่ได้ทำทั้งทีต้องทำให้เห็นภาพ
ส่วนกรณีผู้บุกรุก จริง ๆ ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาจำคุกแล้วด้วย แต่เขาก็ยังคงกลับเข้าไปในพื้นที่ซ้ำอีก อันนี้เป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติกรไปดำเนินการ อันนี้ก็เป็นเรื่องความลับทางราชการนิดนึงว่าเราจะทำวิธีไหน เราก็ไม่อยากจะบอกทางสื่อมวลชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า ถ้าตนไม่ตั้งใจและจริงใจ ในการแก้ไขปัญหา ถ้าไม่ตั้งใจ ตนคงไม่ลงมาบ่อย ๆ ขนาดนี้
ส่วนกรณีที่มีการปิดประกาศให้รื้อถอน และให้มีการยื่นอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน ขณะนี้ครบไปแล้ว นั้นเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป แต่บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่าง สื่อมวลชนจะได้เห็นภาพที่แท้จริงว่า คนที่เป็นปรปักษ์กับที่ดินซึ่งเป็นของป่าไม้ อุทยาน แผ่นดิน ที่ดินของชายหาด ของประชาชน ชายหาดของประเทศชาติบ้านเมือง คนที่คิดจะครอบครองเป็นของตัวเอง จุดจบไม่มีสวยแน่นอน