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“ศุภมาส” ลงสงขลาร่วมโครงการ Soft Power แฟชั่นผ้าไทยสู่สากล ควบงาน สคบ. ลุยตรวจคลินิกความงามคุ้มครองสิทธิ์ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมพิธีปิดในโครงการ Soft Power ผลักดันผ้าไทยสู่สากล พร้อมควบคู่งาน สคบ. ลงตรวจสถาบันเสริมความงามเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันนี้ (8 มิ.ย.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Soft Power สาขาแฟชั่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับอุตสาหกรรมผ้าไทยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อนำมาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ ที่จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นภาคใต้ได้อย่างงดงามและมีเสน่ห์

โดยมี นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ เอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้


นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงชุบชีวิตผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกือบจะสูญหายให้กลับคืนสู่แผ่นดิน และทรงเผยแพร่พระราชปณิธาน ด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าถูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งล่าสุดทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบ จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO รวมถึงการเสด็จเปิดนิทรรศการภายใต้พระอุปถัมภ์ “ราชพัสตราสู่สากล” ซึ่งมีการจัดแสดงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นก้าวสำคัญที่ทรงเปิดประตูให้ผ้าไทยและภูมิปัญญาของช่างทอชาวไทย ให้ได้รับการยอมรับชื่นชมและยกย่องจากวงการแฟชั่นสากลอย่างสูงสุด จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


จากนั้น เวลา 13.30 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับ ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมคณะ ได้ลงตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงาม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จำนวน 2 ราย เพื่อคุ้มครองสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถิติการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี 2567 พบการร้องเรียนเกี่ยวกับสถานความงามรวมทั้งหมด 31 เคส ซึ่งปัจจุบัน สคบ. ได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยและปิดเคสไปได้แล้ว 26 เคส ทั้งนี้ สคบ. ได้เน้นย้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ธุรกิจสถาบันเสริมความงามต้องเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งคลินิกจะต้องมีสัญญามาตรฐานของ สคบ. ให้ลูกค้าอ่านและลงนาม พร้อมทั้งมอบคู่ฉบับให้ลูกค้านำกลับไปด้วย หากคลินิกใดไม่มีสัญญาดังกล่าวจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของสัญญามาตรฐานนี้คือเงื่อนไขการคืนเงินเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยหากผู้บริโภคชำระเงินไปแล้วภายใน 7 วัน แต่ยังไม่ได้ใช้บริการและเปลี่ยนใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือหากใช้บริการแล้วพบปัญหา เช่น คลินิกย้ายสถานที่ หรือเกิดผลข้างเคียงจนใบหน้าร่างกายเสียหาย ก็สามารถเรียกเงินคืนตามสัดส่วนได้ จึงขอเตือนให้ประชาชนทุกคนทวงถามสัญญาฉบับนี้จากคลินิกทุกครั้ง รวมถึงเก็บหลักฐานการโอนเงินและแชตการพูดคุยไว้ให้ดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง

ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166, ศูนย์ดำรงธรรม, สสจ. หรือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันที ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทำงานตามนโยบายดูแลปากท้องประชาชนของนายกรัฐมนตรี













“ศุภมาส” ลงสงขลาร่วมโครงการ Soft Power แฟชั่นผ้าไทยสู่สากล ควบงาน สคบ. ลุยตรวจคลินิกความงามคุ้มครองสิทธิ์ ปชช.
“ศุภมาส” ลงสงขลาร่วมโครงการ Soft Power แฟชั่นผ้าไทยสู่สากล ควบงาน สคบ. ลุยตรวจคลินิกความงามคุ้มครองสิทธิ์ ปชช.
“ศุภมาส” ลงสงขลาร่วมโครงการ Soft Power แฟชั่นผ้าไทยสู่สากล ควบงาน สคบ. ลุยตรวจคลินิกความงามคุ้มครองสิทธิ์ ปชช.
“ศุภมาส” ลงสงขลาร่วมโครงการ Soft Power แฟชั่นผ้าไทยสู่สากล ควบงาน สคบ. ลุยตรวจคลินิกความงามคุ้มครองสิทธิ์ ปชช.
“ศุภมาส” ลงสงขลาร่วมโครงการ Soft Power แฟชั่นผ้าไทยสู่สากล ควบงาน สคบ. ลุยตรวจคลินิกความงามคุ้มครองสิทธิ์ ปชช.
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