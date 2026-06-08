“ศุภมาส” ลงสงขลาร่วมโครงการ Soft Power แฟชั่นผ้าไทยสู่สากล ควบงาน สคบ. ลุยตรวจคลินิกความงามคุ้มครองสิทธิ์ ปชช.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมพิธีปิดในโครงการ Soft Power ผลักดันผ้าไทยสู่สากล พร้อมควบคู่งาน สคบ. ลงตรวจสถาบันเสริมความงามเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (8 มิ.ย.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Soft Power สาขาแฟชั่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับอุตสาหกรรมผ้าไทยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อนำมาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ ที่จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นภาคใต้ได้อย่างงดงามและมีเสน่ห์
โดยมี นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ เอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงชุบชีวิตผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกือบจะสูญหายให้กลับคืนสู่แผ่นดิน และทรงเผยแพร่พระราชปณิธาน ด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าถูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งล่าสุดทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบ จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO รวมถึงการเสด็จเปิดนิทรรศการภายใต้พระอุปถัมภ์ “ราชพัสตราสู่สากล” ซึ่งมีการจัดแสดงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นก้าวสำคัญที่ทรงเปิดประตูให้ผ้าไทยและภูมิปัญญาของช่างทอชาวไทย ให้ได้รับการยอมรับชื่นชมและยกย่องจากวงการแฟชั่นสากลอย่างสูงสุด จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
จากนั้น เวลา 13.30 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับ ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมคณะ ได้ลงตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงาม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จำนวน 2 ราย เพื่อคุ้มครองสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถิติการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี 2567 พบการร้องเรียนเกี่ยวกับสถานความงามรวมทั้งหมด 31 เคส ซึ่งปัจจุบัน สคบ. ได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยและปิดเคสไปได้แล้ว 26 เคส ทั้งนี้ สคบ. ได้เน้นย้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ธุรกิจสถาบันเสริมความงามต้องเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งคลินิกจะต้องมีสัญญามาตรฐานของ สคบ. ให้ลูกค้าอ่านและลงนาม พร้อมทั้งมอบคู่ฉบับให้ลูกค้านำกลับไปด้วย หากคลินิกใดไม่มีสัญญาดังกล่าวจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของสัญญามาตรฐานนี้คือเงื่อนไขการคืนเงินเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยหากผู้บริโภคชำระเงินไปแล้วภายใน 7 วัน แต่ยังไม่ได้ใช้บริการและเปลี่ยนใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือหากใช้บริการแล้วพบปัญหา เช่น คลินิกย้ายสถานที่ หรือเกิดผลข้างเคียงจนใบหน้าร่างกายเสียหาย ก็สามารถเรียกเงินคืนตามสัดส่วนได้ จึงขอเตือนให้ประชาชนทุกคนทวงถามสัญญาฉบับนี้จากคลินิกทุกครั้ง รวมถึงเก็บหลักฐานการโอนเงินและแชตการพูดคุยไว้ให้ดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166, ศูนย์ดำรงธรรม, สสจ. หรือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันที ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทำงานตามนโยบายดูแลปากท้องประชาชนของนายกรัฐมนตรี