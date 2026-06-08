แจ้งข้อกล่าวหาหนุ่มอังกฤษขับรถชนหมอต้นเสียชีวิต เพิ่มอีก 7 ข้อหา พ่วงอีก 4 ข้อหานอมินี ก่อนนำตัวฝากขังศาลเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เรียกหนุ่มอังกฤษ ขับรถชนหมอต้นเสียชีวิต รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม 7 ข้อหา พ่วงอีก 4 ข้อหานอมินี ล่าสุดหลังจากสอบปากคำนำตัวลงเรือสปีดโบ๊ทข้ามจากเกาะพะงัน คุมตัวขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังแล้ว
เมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้ ( 8 มิ.ย.69) ที่ท่าเรือลมพระยาจำกัด ชายหาดหน้าพระลาน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย ตำรวจได้ตวบคุมตัว นายวิลคอกซ์ Mr. Wilcock Duncan สัญชาติชาวอังกฤษ อายุ 51 ปี ลงเรือสปีดโบ๊ท จากท่าเรือบ้านท้องศาลา อ.เกาะพะงัน นำตัวข้ามมายัง อ.เกาะสมุย พบว่านายวิลคอกซ์ สวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำงเงิน นุ่งกางเกงขาสั้น พร้อมใช้เสื้อคลุมปิดหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเพื่อนๆของนายวิลคอกซ์ เดินทางมาด้วย เพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุย ฝากขัง โดยมีรถตู้นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาล
ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ ร่มไทร รอง.ผกก.สอบสวน สภ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปนำตัวมาทำการสอบปากคำเพิ่ม จากกรณี นายวิลคอกซ์ ได้ขับรถจักรยานยนต์เฉียวชน รศ.นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อายุ 53 ปี อาจารย์แพทย์ได้รับบาดเจ็บ และ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา
โดยเหตุเกิด เมื่อวันที่ 23 พ.ค.69 เวลาประมาณ 21.21 น. สภ.เกาะพะงันได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้า บริเวณ ถนนสายโรงพยาบาลเกาะงัน - ท้องศาลา หน้าร้านพรัตน์เฟอร์นิเจอร์ ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พนักงานสอบสวนได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ ไม่พบคู่กรณี ทราบว่าคนเดินเท้าที่ถูกเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะพะงัน คือ รศ.นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อายุ 53 ปี ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ ประจำสาขาวิชา โรคระบบการหายใจ และ เวชบำบัดวิกฤต ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสแพทย์กำลังให้การรักษา ทั้งนี้ในที่เกิดเหตุไม่พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณี อันมีพฤติการณ์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าแล้วหลบหนี
โดยพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีตามคดีจราจรที่ 8/2569 สภ.เกาะพะงัน ได้เร่งรัดสอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ต่อมาวันที่ 24 พ.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจสามามารถตามจับกุบกุมตัว Mr.Wilcock Duncan อายุ 51 ปี สัญชาติ อังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่เป็นของกลางในคดี และนำตัวไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติด และปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย ที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ในชั้นชั้นสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบจำนวน 7 ข้อหา ได้แก่ 1.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส 2.ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนี 3.ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ 4.ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปี 5.เป็นผู้ใช้รถที่ในได้จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย 6.เสพยาเสพติด ให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ 7.ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอับอันตรายสาหัส
ต่อมาในวันที่ 26 พ.ค.69 พนักงานสอบสวน ได้นำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุย และ ศาลจังหวัดเกาะสมุย ได้รับตัว นายวิลคอกซ์ Mr. Wilcock ฝากขังระหว่างสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ซึ่งทราบว่านายวิลคอกซ์ ได้นำหลักทรัพย์ยื่นคำร้องของขอประกันตัวในชั้นศาล และ ศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างฝากขังได้ โดยกำหนดให้ชายชาวต่างชาติ ต้องมารายงานตัวต่อศาลทุก 12 วัน และอายัดตัวห้ามเดินทางออกนอกประเทศ คดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.69 ที่สภ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ ร่มไทร รอง ผกก.(สอบสวน) พร้อม ร.ต.ต.ณภัทรพงศ์ นาคเสนา รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.เกาะพะงัน เจ้าของคดี ได้เชิญตัว นายวิลคอกซ์ พอล ดันแคน Mr.Wilcock พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงันเรียกหนุ่มอังกฤษ ขับรถชนหมอต้นเสียชีวิต รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม 7 ข้อหา ได้แก่ 1.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2.ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนี 3.ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ 4.ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปี 5.เป็นผู้ใช้รถที่ในได้จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย 6.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ 7.ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้ถึงแก่ความตาย” ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน ได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ Mr.Wilcock พบว่าได้เปิดบริษัทนอมินี ทำกิจการเรือนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม กฎหมาย จึงได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชาวต่างชาติดังกล่าวเพิ่มเติมตามคดีอาญาที่ 406/2569 สภ.เกาะพะงัน ดำเนินการเพิ่มเติมในการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของ Mr.Wilcock Duncan โดยพนักงานสอบสวน และ ฝ่ายสืบสวน สภ.เกาะพะงัน ได้ทำการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ Mr.Wilcock ซึ่ง Mr.Wilcock ทำธุรกิจถือหุ้นอยู่ใน บริษัท รีฟ ชาร์เตอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566 ทุนจดทะเบียน จำนวน 4 ล้านบาท ปัจจุบันมีกรรมการผู้จัดการจำนวน 1 คน คือ นายจำนอง รุ่งเรือง และ จากการขอตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ปัจจุบัน บริษัทนี้ มีผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Wilcock Paul Duncan (ถือหุ้นร้อยละ 49) และ นายจำลอง รุ่งเรือง (ถือหุ้นร้อยละ 51) และได้ทำการสอบสวนปากคำ นายจำนอง รุ่งเรือง คนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทนี้ ให้การว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับจ้างขับเรือนำเที่ยวให้กับ Mr.Wilcock Duncan เป็นครั้งคราว
และไม่เคยร่วมลุงทุนในบริษัทแต่อย่างใด แต่ได้ให้เอกสารของตนกับ Mr.Wilcock Paul Duncan ไป เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานขับเรือ ทางคดีจึงมีหลักฐานยืนยันว่า Mr.Wilcock Duncan ได้ให้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นเพื่อประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย จึงได้รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดี ตามคดีอาญาที่ 406/2569 ลง 28 พ.ค. 2569 มี บริษัท รีฟ ชาร์เตอร์ จำกัด เป็นผู้ต้องหาที่ 1 และ Mr.Wilcock Paul Duncan เป็นผู้ต้องหาที่ 2 ในความผิดฐาน 1.ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 2.เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสาม (ธุรกิจนำเที่ยว) โดยผิดกฎหมาย 3.เป็นบุคคลต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยคนต่างด้าวนั้นไม่ได้รับอนุญาต 4.ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
และได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ยื่นคำร้องขอหมายจับ Mr.Wilcock Paul Duncan ต่อศาลจังหวัดเกาะสมุย โดยศาลจังหวัดเกาะสมุยยกคำร้องหมายจับ โดยพิเคราะห์ว่า Mr.Wilcock Paul Duncan มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คือบ้านเลขที่ 12/1 ม.2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่อยู่ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถูือหุ้น กรณีให้ออกหมายเรียกให้ Mr.Wilcock Paul Duncan มารับทราบข้อกล่าวหาก่อนได้
โดยเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2569 พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ได้ออกหมายเรียกให้ Mr.Wilcock Duncan มาพบซึ่ง Mr.Wilcock Paul Duncan ได้มาพบพนักงานสอบสวน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา รวม 4 ข้อกล่าวหาข้างต้นให้ Mr.Wilcock ทราบ โดยในชั้นสอบสวน Mr.Wilcock ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา