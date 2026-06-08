หวิดดับ! คนร้ายซุ่มยิง อส.ที่ตากใบ โชคดีกระสุนพลาดเป้าเข้าผนังบ้าน

นราธิวาส - เกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิง จนท.อส. ขณะนั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนทหารและชาวบ้านในเพิงพักข้างบ้าน แต่เคราะห์ดีกระสุนพลาดเป้าทำให้รอดตายหวุดหวิด เผยก่อนหน้านี้พ่อก็เคยถูกยิงเสียชีวิตมาก่อนแล้ว เหตุเกิดในพื้นที่ ม.3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
วันนี้ (8 มิ.ย.) พ.ต.อ.ภัควัฒน์ วันสนุก ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส และ พ.ต.ต.ปิรภัทร์ ด้วงตุด สารวัตรสอบสวน สภ.ตากใบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส ได้ร่วมเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายมูหาหมัดอาซูวี มานา 36 ปี เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ อ.ตากใบ ซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิง แต่เคราะห์ดีกระสุนปืนพลาดเป้าไปถูกฝาผนัง จำนวน 1 นัด เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 7 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยจากกระสุนปืน 1 นัด ที่บริเวณฝาผนังซึ่งเป็นอิฐบล็อบเหนือแคร่ที่วางอยู่ติดกับฝาหนังหลังบ้านพัก และจากการตรวจสอบของวิถีกระสุนปืนของคนร้าย มีลักษณะใช้อาวุธปืนยิงมาจากป่าสวนปาล์มที่ติดกับป่าละเมาะ ห่างจากบ้านพัก ประมาณ 100 เมตร แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่า ในขณะที่ นายมูหาหมัดอาซูวี กำลังนั่งพูดคุยและเล่นดีดเคโลกับเพื่อน ซึ่งเป็น อส.ทพ.ที่ 46 และชาวบ้านในหมู่บ้านพร้อมด้วยลูกชาย รวม 7 คน ที่บริเวณเพิงพักที่ต่อเติมจากตัวบ้านพัก นายมูหาหมัดอาซูวี ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืน 1 นัด ที่บริเวณฝาผนังและสะเก็ดปูนจากอิฐบล๊อบได้กระเด็นออกมา จึงทราบว่าถูกคนร้ายซุ่มยิงและได้ตะโกนให้คนอื่นหมอบลงและดับไฟ หลังจากนั้น นายมูหาหมัดอาซูวี จึงได้พาลูกชายเข้าไปหลบในบ้านพักเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุดังกล่าว
ด้าน นายมูหาหมัดอาซูวี ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2551 นายยาลี มานา บิดาของตน ซึ่งในสมัยนั้นเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามเอ็ม 16 และอาก้ากราดยิงเสียชีวิตบนถนนปากซอยห่างจากบ้านพัก ประมาณ 50 เมตร ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คาดว่าถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเพื่อสังหารตน แต่โชคดีกระสุนปืนพลาดเป้า ทำให้ตนรอดตายไปได้อย่างหวุดหวิด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่คาดว่าน่าจะมีการสำรวจเป้าหมายของกลุ่มคนร้ายก่อนที่จะมีการลงมือก่อเหตุ เนื่องจากเป้าหมายนอกจากจะมี นายมูหาหมัดอาซูวี เจ้าของบ้านแล้ว ยังมีเพื่อนทหารพรานและชาวบ้านอีกหลายคนที่มักจะมานั่งกันอยู่เป็นประจำ