โจรบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในเมืองสะเดา ได้เงินไป 4,200 บาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา กวาดเงินสดไปได้ประมาณ 4,200 บาท วงจรปิดพบขี่รถมาสังเกตการณ์ก่อนลงมือ
วานนี้ (7 มิ.ย.) เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้เงินสดไปประมาณ 4,200 บาท จากภาพกล้องวงจรปิดคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่นแต่งกายชุดดำสวมหมวกกันน็อกและสวมหน้ากากอนามัยอำพรางใบหน้า ขับรถจักรยานยนต์มาจอดใกล้หน้าร้าน และเดินเข้าไปภายในร้าน ก่อนชักอาวุธปืนออกมาขู่พนักงานผู้หญิงที่กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในเคาน์เตอร์ พนักงานหญิงตกใจกลัวจึงยอมเปิดลิ้นชักกวาดเงินใส่ถุงพลาสติกให้ไป จากนั้นคนร้ายจึงได้เดินออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจ สภ.สะเดา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์โดยทราบว่าคนร้ายอาศัยช่วงเวลาใกล้เปลี่ยนกะ ซึ่งมีพนักงานทำงานน้อยและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยก่อนลงมือก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์มาสังเกตการณ์บริเวณร้านครั้งหนึ่งในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ก่อนย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งในเวลาประมาณ 05.00 น. โดยคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ลักษณะคล้ายรถฮอนด้า เวฟ และไม่ได้ปิดแผ่นป้ายทะเบียน
ทางตำรวจชุดสืบสวน สภ.สะเดา ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เร่งติดตามหาเบาะแสคนร้าย โดยไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ทราบเบาะแสคนร้ายช่วยแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายโดยเร็วที่สุด