จัดใหญ่! Phuket City Pride 2026 มาในธีม “We Are One” รักกันเป็นหนึ่ง ขนทีมดารานักแสดงร่วมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภาครัฐ เอกชนภูเก็ต จับมือแถลงข่าวจัดงาน ! Phuket City Pride 2026 มาในธีม “We Are One” รักกันเป็นหนึ่ง ขนทีมดารานักแสดงร่วมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ 27 มิถุนายน 2569 นี้ ขนดารานักแสดงร่วมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิบูลย์ศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท อันดามันเจริญ จำกัด ทีมภูเก็ต (Phuket City Pride) นำโดย นายธีรศักดิ์ ผลงาม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อันดามันเจริญ จำกัด และผู้ก่อตั้งร้านอาหารตู้กับข้าว นางสาวจุฑามาส ประจักษ์ศิลป์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต พ.ต.ต.หญิง ปวีณา ชุมฤทธิ์ สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Phuket City Pride 2026 โดยมีนายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ ทีมภูเก็ต ผู้สนับสนุนการจัดงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
การจัดงาน Phuket City Pride 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “We Are One รักกันเป็นหนึ่ง” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ แยกชาร์เตอร์ แลนด์มาร์กยอดฮิตเมืองภูเก็ต เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายทางเพศ
นายศุภโชค ละอองเพชร กล่าวว่า การจัดงาน Phuket City Pride 2026 มีเป้าหมายส่งเสริมความเสมอภาค การยอมรับในความหลากหลายทางเพศ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ ขบวนไพรด์พาเหรด การประกวด Miss Phuket City Pride 2026 กิจกรรมสร้างสรรค์ การแสดงทางวัฒนธรรม และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
ด้านนายธีรศักดิ์ ผลงาม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการยอมรับและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางเพศ โดยงาน Phuket City Pride 2026 จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “We Are One รักกันเป็นหนึ่ง” สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน
โดยกิจกรรมไฮไลต์ “ขบวนพาเหรด” ไม่น้อยกว่า 25 ขบวน มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน เริ่มจากลานมังกรไปตามถนนถลาง ถนนพังงา ก่อนที่จะเข้าสู่สี่แยกชาร์เตอร์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงดาราศิลปินทั้งจากช่อง 3 และช่อง 7 มาสร้างสีสันในขบวนพาเหรดกว่า 30 คน และพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ฮาย อาภาพร (เต็มวง) ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีหน้าธนาคารออมสิน รวมถึง เจนนิเฟอร์ คิ้ม
นอกจากนี้ ยังมีการประกวด Miss Phuket City Pride 2026 การประกวด PRIDE PANT ศิลปะแห่งความเท่าเทียม ถ่ายทอดความหมายของคำว่า “WE ARE ONE” รักกันเป็นหนึ่ง ในกิจกรรม ประกวดวาดภาพ Phuket City Pride 2026 และกิจกรรมชวนเต้น Dance Challenge เป็นต้น