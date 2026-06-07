สุชาติ ลุยภูเก็ต! ตามคดีบุกรุกอุทยานสิรินาถ - จัดระเบียบหาดบางเทา - เดินหน้า Boat Taxi

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สุชาติ ลุยภูเก็ต! ตามคดีบุกรุกอุทยานสิรินาถ สั่งเร่งแก้ปัญหาหาดบางเทา จัดระเบียบพื้นที่ควบคู่กับการดูแลปากท้องของประชาชนอย่างเหมาะสม พร้อมดัน Boat Taxi เชื่อมสนามบิน ลดปัญหารถติด
เมื่อวันที่7 มิ.ย. 69 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานฯ พร้อมตรวจความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและชายหาดในเขตอุทยาน โดยมีผู้บริหารกระทรวง ทส. กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
นายสุชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดแล้ว พร้อมย้ำว่าการทวงคืนผืนป่าและชายหาดเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาสมบัติของชาติ แม้จะเข้าใจผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบว่าเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้องก็ตาม
“ผู้ที่บุกรุกป่า บุกรุกชายหาด สุดท้ายจะไม่เหลืออะไร เพราะทรัพยากรเหล่านี้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ต้องนำกลับคืนมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” รมว.ทส. กล่าว
สำหรับประเด็นปัญหาพื้นที่หาดบางเทา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ นายสุชาติ ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชุมด่วนในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ เพื่อหาแนวทางจัดระเบียบพื้นที่ควบคู่กับการดูแลปากท้องของประชาชนอย่างเหมาะสม
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าเรือลอยน้ำ รองรับโครงการ “Boat Taxi” หรือระบบขนส่งทางน้ำ
นายสุชาติ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิด Boat Taxi จะช่วยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทางทะเลจากหาดป่าตองมายังพื้นที่ใกล้สนามบินภูเก็ตได้โดยตรง ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนน และเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั้งนี้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 รมว.ทส. มีกำหนดลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถต่อเนื่อง เพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่ป่า และสำรวจปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวต่อไป