“ดร.ยศชนัน” ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพรไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองนายกฯ “ดร.ยศชนัน” ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพรไทย พร้อมผลักดันให้ภาคใต้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและเวลเนสของประเทศ
วันนี้ (7 มิ.ย.) ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กองทุน ววน. ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย โดยจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตสารสกัดมาตรฐาน GMP ที่มีศักยภาพในการผลิตสารสำคัญจากสมุนไพรไทย เพื่อรองรับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเชิงพาณิชย์ อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจัยเชิงลึกและการพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของไทย พร้อมผลักดันให้ภาคใต้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและเวลเนสของประเทศ โดยใช้จุดแข็งด้านทรัพยากร การท่องเที่ยว และองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ทั้งนี้ กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ของประชาชน และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน