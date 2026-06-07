ส่งต่อสิ่งดีๆ กับงานวิ่ง “Nescafe Run Hatyai 2026” ระดมทุนฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรมงานวิ่ง “Nescafe Run Hatyai 2026” เพื่อระดมทุนฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่ หลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมหนักสุดในรอบ 15 ปี
วันนี้ (7 มิ.ย.) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรมงานวิ่ง “Nescafe Run Hatyai 2026” ที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการใช้ชีวิตที่มีความสุขพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ โดยมี พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4, นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทัพนักแสดงและประชาชน เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน
นายออธมัน ชไรบิ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งานวิ่ง “Nescafe Run Hatyai 2026” เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ของปีนี้ ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานครั้งแรกที่กรุงเทพฯ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อชุมชน อีกทั้งรายได้จากค่าสมัครงานวิ่งทั้งหมดในครั้งนี้จำนวน 1,312,920 บาท ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูหลังเกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา
พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในนามของกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานภาคีในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา หาดใหญ่ต้องเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ “พลังของความร่วมมือและความเข้มแข็ง” ของชาวหาดใหญ่ ที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตและก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน
นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวว่า อุทกภัยปี 2568 สร้างความเสียหายแก่โรงพยาบาลมูลค่าเกือบหนึ่งพันล้านบาท นับเป็นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในรอบ 15 ปี ผมขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ เราจะนำเงินบริจาคที่ได้รับไปฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่ เสริมสร้างระบบรับมือภัยพิบัติ และพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่สู่ศูนย์กลางสุขภาพแห่งภาคใต้ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด