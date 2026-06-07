ลูกบ้านฉุนขาดชักปืนยิงผู้ใหญ่บ้านดับกลางศาลาหมู่บ้านที่พัทลุง

พัทลุง - ลูกบ้านฉุนขาดชักปืนยิงผู้ใหญ่บ้านดับกลางศาลาหมู่บ้าน ก่อนถูกยิงบาดเจ็บขณะหลบหนี พบประวัติเคยมีปัญหาเป็นคดีความกันมาแล้วหลายครั้ง เหตุเกิดบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วันนี้ (7 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองมีเหตุยิงผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด พฐ.พัทลุง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง
ในที่เกิดเหตุบริเวณโต๊ะประชุมศาลาหมู่บ้านเจ้าหน้าที่พบศพ นายสุวิทย์ บุญปล้อง 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 11 มม. เข้าบริเวณกกหูขวาทะลุท้ายทอย 1 นัด เจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายเพลิงธารา ชูพงษ์ อายุ 49 ปี ลูกบ้านในหมู่บ้านที่มีปัญหาเป็นคดีความกันมาแล้วหลายครั้ง
โดยก่อนเกิดเหตุเป็นวันประชุมหมู่บ้าน มีชาวบ้านมาร่วมประชุมหลายคน รวมทั้ง นายเพลิงธารา ก่อนมีปากเสียงแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต และในขณะที่กำลังวิ่งหลบหนีได้มีเสียงปืนปริศนาดังขึ้น 1 นัด กระสุนทะลุหน้าอก นายเพลิงธารา ได้รับบาดเจ็บก่อนหลบหนีไปซ่อนตัวยังบ้านพัก และเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมา ก่อนนำตัวสอบปากคำที่ สภ.เมืองพัทลุง หามูลเหตุที่ยิงผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิตดังกล่าว ความคืบหน้าจะรายงานอีกครั้ง
สำหรับมูลเหตุการณ์ก่อคดีในครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ช่วงสงกรานต์ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านได้ตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นายเพลิงธารา ได้ก่อเหตุยิงผู้ใหญ่บ้านจนนำไปสูการจับกุมและดำเนินคดีในชั้นศาล และเมื่อ 3 วันก่อนญาติได้ไปประกันตัว แต่ผู้ใหญ่บ้านไปคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงจะเป็นบุคคลอันตราย จนกระทั่งศาลได้อนุญาตประกันตัวออกมา แล้วมาก่อเหตุยิงผู้ใหญ่บ้านด้วยความโกรธแค้นดังกล่าว
ขณะลูกบ้านหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ใหญ่เป็นคนดี คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาตลอด โดยก่อนเกิดเหตุ นายเพลิงธารา ได้ขับรถจักรยานยนต์วนมา 1 รอบ ก่อนจะขับมาจอดและเดินมาจ่อยิงผู้ใหญ่บ้าน 1 นัด จนเสียชีวิตดังกล่าว