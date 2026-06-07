กยท.เตรียมเปิดประมูลยาง 18,481 ตัน เคาะราคาเริ่มต้นกว่า 800 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กยท.เตรียมเปิดประมูลยางสต๊อก 18,481 ตัน ยึด “ราคากลางจากสภาพยางจริง” ชูแบ่งล็อตย่อยเพิ่มการแข่งขัน โปร่งใส เคาะราคาเริ่มต้นกว่า 800 ล้านบาท ส่ง รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนเปิดประมูล
วานนี้ (6 มิ.ย.) นายญาณกิตต์ ฮารุดีน รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และคณะได้เดินทางมาตรวจโกดังยางพาราที่โกดังทองสิน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และโกดังที่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจสต๊อกยางพารา ราคาที่ กยท. รับซื้อเพื่อพยุงราคาของรัฐบาลตามโครงการมูลภัณฑ์กันชนเพื่อแก้ปัญหายางพาราราคาตกต่ำเมื่อปี 2555 และมีการขายให้แก่บริษัทของจีนไปแล้ว แต่บริษัทผู้รับซื้อผิดสัญญา ต้องมีการฟ้องร้องตามกฎหมาย และขณะนี้ศาลได้มีคำพิพากษาให้ กยท. ขายยางพาราที่เก็บอยู่ในโกดังทั้ง ที่ ต.บ้านพรุ และที่ ต.พะตง ภายใน 15 วัน ซึ่ง กยท.จะมีการเปิดประมูลในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ เพื่อที่จะนำเงินที่ขายได้มาชำระหนี้เงินกู้ที่ กยท.กู้จาก ธกส. 800 กว่าล้านบาท และจ่ายให้ค่าเช่าโกดังของเอกชน ทั้ง 2 บริษัท ที่ กยท.ค้างค่าเช่า ตั้งแต่ปี 2555
การที่ศาลพิพากษาให้ กยท.นำยางในโกดังทั้งหมดขายในห้วงเวลานี้ ถือเป็นโอกาสดีของ กยท. ที่จะได้ขายยางที่อยู่ในสต๊อกในห้วงที่ยางขึ้นราคา เพราะเกษตรกรชาวสวนยางในเปิดกรีดไม่เต็มที่และมีปัญหาของเอลนีโญ และยางเป็นโรคเปลือกแห้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ที่สำคัญ จะเป็นการปิดจ็อบของยางในสต๊อกที่คาราคาซังมานานกว่า 10 ปี นอกจากเป็นการปลดหนี้ ธกส.และปลอดหนี้ค่าเช่าโกดังแล้ว ยังเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปด้วย
การเดินทางมาตรวจดูสต๊อกยางพาราครั้งนี้ มีการเชิญนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.สายสื่อมวลชน มารับทราบข้อเท็จจำนวนและสภาพของยางรมควันในแต่ละโกดัง เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในกานประมูลในครั้งนี้
ทั้งนี้ กยท.ได้เดินหน้าระบายสต๊อกยางพารารวม 18,481.39 ตัน ผ่านการขายทอดตลาด มูลค่าราคาเริ่มต้นรวมกว่า 818 ล้านบาท โดยย้ำชัดว่า หัวใจสำคัญของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ “ที่มาของราคากลาง” ซึ่งพิจารณาจากปริมาณยาง สภาพการจัดเก็บ และคุณภาพยางที่ปรากฏจริงในคลังสินค้า เพื่อให้การกำหนดมูลค่าสอดคล้องกับสภาพทรัพย์สินและเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมประมูลทุกฝ่าย
กยท. กำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะ “As Is Where Is” หรือขายตามสภาพจริง ณ สถานที่จัดเก็บ ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบคุณภาพยางด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล และยอมรับสภาพสินค้าตามข้อเท็จจริง ไม่สามารถเรียกร้องให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังได้ ส่งผลให้การเปิดคลังให้ตรวจสอบสินค้าล่วงหน้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การเสนอราคา
อีกหนึ่งจุดเด่นของการประมูลครั้งนี้คือการออกแบบรูปแบบการขายเพื่อสร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดย กยท. เลือกแบ่งยางออกเป็นหลายล็อตแทนการขายเป็นล็อตขนาดใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาดเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างทั่วถึง ลดการกระจุกตัวของผู้ซื้อรายใหญ่ และช่วยให้กระบวนการประมูลมีความโปร่งใส สะท้อนมูลค่าตลาดที่แท้จริงมากขึ้น
สำหรับยางที่นำออกประมูลแบ่งเป็น 4 ล็อต ประกอบด้วย โกดังทุ่งสงสวัสดิ์ จังหวัดสงขลา ปริมาณ 7,254.82 ตัน ราคาเริ่มต้น 362.20 ล้านบาท, โกดังวันชัยสตาร์ 1 จังหวัดสงขลา ปริมาณ 6,626.60 ตัน ราคาเริ่มต้น 321.13 ล้านบาท โกดังวันชัยสตาร์ 5 จังหวัดสงขลา ปริมาณ 2,637.53 ตัน ราคาเริ่มต้น 125.06 ล้านบาท และโกดังซี แอนด์ ที โมดูลาร์ จังหวัดชลบุรี ปริมาณ 1,962.44 ตัน ราคาเริ่มต้น 98.53 ล้านบาท
เมื่อคำนวณราคาเริ่มต้นเฉลี่ย พบว่าอยู่ในช่วงประมาณ 48.33-50.54 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสะท้อนความแตกต่างของสภาพยาง คุณภาพการเก็บรักษา และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของแต่ละคลัง จึงทำให้ “สภาพยางจริง” เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจและระดับราคาที่ผู้ซื้อพร้อมเสนอ
กยท. กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลวางหลักประกันจำนวน 3 ล้านบาท เปิดให้ตรวจสอบสภาพยางระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2569 ก่อนยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงานใหญ่ กยท. กรุงเทพมหานคร โดยการเสนอราคาจะต้องสูงกว่าราคาเริ่มต้นและเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
การระบายสต๊อกยางครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากกว่าการจำหน่ายสินทรัพย์คงคลัง เพราะเป็นการทดสอบกลไกตลาดภายใต้หลักความโปร่งใส ที่เปิดให้ผู้ซื้อประเมินมูลค่าจากสภาพยางจริง พร้อมใช้ราคากลางที่อ้างอิงข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นฐานการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของยางพาราไทย และส่งสัญญาณต่อทิศทางตลาดยางในช่วงต่อไป