วิกฤตหนัก! เกษตรกรตรังวอนรัฐเร่งเจรจามาเลเซียแก้ปัญหากุ้งราคาตกต่ำ

ตรัง - ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเข้าขั้นวิกฤต เกษตรกรตรังต่างหยุดเลี้ยงชั่วคราว ด้านประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จ.ตรัง แนะรัฐบาลต้องเร่งเจรจากับมาเลเซีย จัดกิจกรรมกินกุ้ง ชดเชยราคากุ้ง และให้ห้องเย็นช่วยรับซื้อกุ้ง
วันนี้ (7 มิ.ย.) นายสุนทร โรจน์ชนะรักษ์ อายุ 63 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำลังให้คนงานเร่งจับกุ้งขาย จำนวน 1 บ่อ จากที่มี 2 บ่อ ในขณะที่ไซส์ยังอยู่ที่ขนาด 94 ตัว/กก. และขายได้ในราคาเพียง กก.ละ 99 บาท ซึ่งเป็นกุ้งที่เลี้ยงมาได้ประมาณ 85 วันเท่านั้น จากตามปกติจะขายได้ราคา กก.ละ 130 บาทเศษ เพราะฝืนลากเลี้ยงต่อไปให้ไซส์ขนาดใหญ่กว่านี้ไม่ได้ เนื่องจากราคากุ้งยังตกต่ำต่อเนื่อง จึงยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนซึ่งอยู่ที่ กก.ละ 100 กว่าบาทแล้ว ทำให้เฉพาะวันนี้ต้องขาดทุนไปกว่าหนึ่งแสนบาท
เพราะหากรอให้กุ้งโต ขนาด 50-70 ตัว/กก. ยังไงก็ขายได้แค่ กก.ละ 115 บาทเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ยิ่งขาดทุนมากขึ้น และตัดสินใจไม่เลี้ยงกุ้งต่อชั่วคราว โดยยังคงเหลืออีก 1 บ่อ ซึ่งกุ้งยังเล็กมากจับขายไม่ได้ ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นก็ไม่ทราบจะขาดทุนอีกเท่าไหร่ เพราะขณะนี้นอกจากจะขายได้ในราคาที่ตกต่ำเพราะไม่สามารถส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียได้ ต้นทุนอื่นๆ ก็สูงขึ้นมาก ทั้งค่าอาหารและค่าน้ำมัน เฉพาะต้นทุนค่าน้ำมัน วันนี้ก็อยู่ที่บ่อละ 1.2 แสนบาทแล้ว รัฐบาลควรเร่งหาทางออก รวมทั้งลดราคาน้ำมัน แก๊ส อาหารกุ้ง ลงมา
ด้าน นายเอียด มะเพ็ง ตัวแทนแพรับซื้อกุ้ง กล่าวว่า แพของตนจับและรับซื้อกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ เช่น พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สถานการณ์ตอนนี้ตนรู้สึกว่าจับไปก็สงสารเจ้าของบ่อเพราะราคาตกลงมาก เมื่อก่อนกุ้งราคาหน้าบ่อขนาด 50 ตัว/กก. ราคา 200 บาท/กก. แต่ตอนนี้เหลือเพียง 115-120 บาท/กก. แนวโน้มในอนาคตก็ยังบอกไม่ถูก ส่วนใหญ่จึงตัดสินใจพักบ่อไม่เลี้ยงต่อ จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ปัญหาเพราะถ้าช้ากว่านี้จะวิกฤตกว่านี้อีกมาก
ขณะที่ นายเจริญ หยงสตาร์ ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง บอกว่า หลังยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้รับคำตอบว่า มาเลเซียไม่ยอมเจรจากับไทย รัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาหาทางเจรจาให้ได้โดยด่วน เกษตรกรต้องดิ้นรนหาตลาดด้วยการส่งไปขายยังตลาดกลางมหาชัย แต่ก็ถูกกดราคาซ้ำ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเกษตรกรจะหยุดเลี้ยงและจะกระทบกุ้งทั้งระบบ
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดตรังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีกว่า 600 ราย แต่ตอนนี้เหลือเลี้ยงไม่เกิน 300 ราย หายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และตอนนี้ทุกคนกำลังชะลอในการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องอย่างเร่งด่วนที่สุด ทั้งเร่งหาทางเจรจากับมาเลเซีย จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศ ช่วยชดเชยราคากุ้ง กก.ละ 20 บาท และขอให้ห้องเย็นรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรในประเทศเพื่อเร่งแก้ปัญหา