ชาวบ้านผวากลุ่มวัยรุ่นไล่ยิงกลางเมืองพัทลุง กระสุนปลิวถูกร้านค้าเสียหาย

พัทลุง – ชาวบ้านผวากลุ่มวัยรุ่นขับรถไล่ยิงกันกลางเมืองพัทลุง กระสุนปลิวถูกร้านนวดสปาและร้านเช่าชุดวิวาห์ได้รับความเสียหาย โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (7 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับรถไล่ยิงกันบนถนน ทำให้กระสุนพลาดถูกร้านนวดสปาและร้านเช่าชุดวิวาห์ได้รับความเสียหาย โดยเหตุเกิดริมถนนมโนราห์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดพเหตุร้านนวดสปา เจ้าหน้าที่พบร่องรอยถูกยิง จำนวน 3 นัด บริเวณบานประตูกระจกได้รับความเสียหาย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบหัวกระสุนอีก 1 หัว จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และร้านฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นร้านเช่าชุดวิวาห์ ก็ถูกยิงด้วยกระสุนชนิดเดียวกัน 1 นัด กระสุนถูกหม้อแปลงไฟฟ้าพังเสียหาย
จากภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุ พบว่าก่อนที่จะมีการยิงปืนได้มีเสียตะโกนด่าทอของกลุ่มวัยวันที่ขับรถบนถนนก่อนที่จะมีการไล่ยิงกัน โดยรถจักรยานยานต์คันแรกที่ขับเข้ามามีวัยรุ่นนั่งมา 3 คน พยายามขับรถจักรยานยนต์หนี ก่อนมีเสียปืนดังไล่หลังมา 4 นัด แล้วมีรถจักรยานยนต์ของคู่อริขับตามหลังมา 4-5 คัน
ด้าน นางสาว แนน อายุ37 ปี เจ้าของร้าน นวดสปา กล่าวว่า ในเบื้องต้นจากการดูกล้องวงจรปิดพบว่ากลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันแล้วมีการยิงปืนก่อนกระสุนจะมาถูกร้านได้รับความเสียหาย โชคดีที่ร้านไม่มีใครนอนพักจึงไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ก็กลัวเหมือนกันกับความปลอดภัยในชีวิตมันน่ากลัวมากขึ้น
ขณะที่ นส.นรีเมษ ช่วยเทศ อายุ 38 ปี เจ้าของร้านชุดวิวาห์ กล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียปืนทำให้ตกใจตื่น แต่ไม่กล้าออกมาดู จนกระทั่งช่วงเช้าออกมาพบหม้อแปลงฟ้าถูกยิงได้รับความเสียหาย
ขณะเดียวกันในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมเร่งหากล้องวงจรปิด ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป