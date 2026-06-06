พัทลุง จัดพิธีกวนข้าวยาคูสมโภชพรพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สืบสานประเพณีโบราณ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2569 ที่บริเวณหน้าศาลาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมืองพัทลุง นายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีกวนข้าวยาคู (ข้าวมธุปายาส) โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายโชคชัย รักเกื้อ ปลัดจังหวัดพัทลุง นางวิมลมาศ วาจากิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายพา ผอมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี “ของดีเมืองลุง” ประจำปี 2569 เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยพิธีกวนข้าวยาคูถือเป็นพิธีกรรมที่มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เดิมเป็นพิธีทางศาสนาของพราหมณ์ ก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้นำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสาน จนกลายเป็นประเพณีสำคัญที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธและได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับพิธีกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส เป็นการจัดทำอาหารทิพย์ตามพุทธประวัติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุง โดยพิธีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และความพร้อมเพรียงของชาวจังหวัดพัทลุงทุกภาคส่วน ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีกวนข้าวยาคูรวมทั้งสิ้น 13 กระทะ ประกอบด้วย กระทะจากอำเภอต่าง ๆ จำนวน 11 กระทะ กระทะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 กระทะ และกระทะจากเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน 1 กระทะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมกันกวนข้าวยาคูอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความอบอุ่น การจัดพิธีกวนข้าวยาคูในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาวจังหวัดพัทลุงให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่ประชาชนเรียกกันว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำภาคใต้และเป็นปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดพัทลุงกับศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2511 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวพัทลุงตราบจนปัจจุบัน