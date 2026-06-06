นราธิวาสจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 5 นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

จังหวัดนราธิวาส จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กต (ไก่เงิน เต่าทอง ครอบครองนำโชค) นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
วันนี้ (6 มิ.ย.69) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 5 ที่หอประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนางฐานิต์ษา สลางสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก นายชาคริต สุรณัฐกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส พลตำรวจตรี ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวนมาก
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นเลขที่นิยมและเป็นที่ต้องการของประชาชน จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้จัดการประมูลเป็นครั้งที่ 5 ในหมวดอักษร “กต” หรือ “ไก่เงิน เต่าทอง ครอบครองนำโชค” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนเลขสวย เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมสร้างบุญกุศล โดยรายได้จะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนดังกล่าว โดยในปี 2569 นี้ เป็นปีครบรอบ 111 ปี เมืองนราธิวาส ถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ด้านนายสุริยา ตันติสิทธิกร ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดประมูลในวันนี้ (6 มิ.ย.69) ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อขายหมายเลขทะเบียนรถ ยังเป็นการร่วมสร้างบุญกุศล กล่าวคือรายได้ทั้งหมดจากการประมูล (หลังหักค่าใช้จ่าย) จะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้จัดการประมูลทะเบียนรถมาแล้ว 4 ครั้ง รายได้จากการประมูลเป็นเงินทั้งสิ้น 36,105,454 บาท และสำหรับการประมูลในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 มีการประมูล 2 ช่องทาง คือ วิธีเสนอราคาด้วยวาจา โดยการเคาะไม้ และทางออนไลน์ www.tabienrod.com เพื่อความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม