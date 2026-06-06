พบศพรองเจ้าอาวาสวัดจาก จ.สงขลา มรณภาพในกุฏิ คาดคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองเจ้าอาวาสวัดจาก อ.ระโนด จ.สงขลา ถูกฆาตกรรม มรณภาพในกุฏิ คาดคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์ ตำรวจเร่งหาเบาะล่าตัวคนร้าย
วานนี้ (5 มิ.ย.) พ.ต.ท.รัชสิทธิ์ ลือลั่น สว. (สอบสวน) สภ.ระโนด จ.สงขลา รับแจ้งมีเหตุฆาตกรรมพระภายในกุฏิวัดจาก พื้นที่ หมู่6 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
หลังรับแจ้งได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับ พ.ต.อ.อลัมต์ เมฆารัฐ ผกก.สภ.ระโนด และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจ.สงขลา ที่นำโดย พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ อินทสร ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา พ.ต.ท.เอกภพ มุกสิกปักษ์ รอง ผกก.สส.ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
ที่เกิดเหตุพบร่างพระครูสมุห์นันท์ ธีรปญฺโญ อายุ 56 ปี รองเจ้าอาวาสวัดจาก หรือพระนันท์ ทานะวัน มรณภาพอยู่ในกุฏิ ในสภาพที่มีร่องรอยการต่อสู้ ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจาย ตามร่างกายมีร่องรอยถูกทำร้าย พบบาดแผลถูกฟันบริเวณคาง 1 แผล บริเวณหน้าอกถูกแทง 3 แผล ส่วนสิ่งของมีค่าอื่นๆ ภายในกุฏิยังไม่มีใครบอกได้ว่ามีอะไรสูญหายไปบ้าง
จากการสอบถาม นางพรเพ็ญ เขียวมาก ซึ่งเป็นผู้ดูแลพระนันท์ ซึ่งจำพรรษาที่วัดจากและเป็นคนที่ไปพบคนแรกและแจ้งตำรวจ บอกว่า เมื่อช่วงเช้าได้โทรศัพท์ไปหาพระ เพื่อจะสอบถามว่าจะฉันท์อาหารเช้าอะไร แต่พระไม่รับสาย จึงได้เดินทางไปหาที่กุฏิพระ และพบว่าพระนันท์นอนมรณภาพอยู่ภายในกุฏิวัดจาก
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุคาดว่า พระนันท์ น่าจะถูกทำร้ายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ แต่ว่าตำรวจยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ และรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางเข้าออกวัดเพื่อหาเบาะแสผู้ต้องหาสงสัย
แต่อาจเป็นไปได้ว่าสาเหตุคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์แต่ตอนเข้าไปในกุฏิพระนันท์ เห็นและรู้ว่าคนร้ายเป็นใครจึงลงมือฆ่าปิดปาก