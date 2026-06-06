มาเลย์ล้นด่านสะเดา ต้องนอนรอในรถ! ส.ว.สายสื่อฯ จี้รัฐเร่งแก้ปัญหา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สายสื่อจี้กระทรวงท่องเที่ยวแก้ปัญหานักท่องเที่ยวมาเลเซีย ล้นด่านสะเดา ต้องนอกค้างคืนในรถยนต์ สร้างความเดือดร้อน และทำลายการท่องเที่ยวของภาคใต้
วันนี้ (6 มิ.ย.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.สายสื่อมวลชน ได้กล่าวถึงปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เดินทางมายัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง 2.มิย. 2569 ซึ่งเป็นวันอีดิ้ลฟิตตี้หรือรายอฮัจยี ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีนักท่องเที่ยวต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาและด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ 3-4 หมื่นคนได้รับความเดือดร้อนจากพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ต้องตรวจรถยนต์ ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นพาหนะ โดยนักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาตรวจเอกสาร ทั้งจาก ตม. และตรวจยานพาหนะจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง ซึ่งสร้างความเดือดร้อน และเบื่อหน่าย ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ติดอยู่ในบริเวณด่านพรมแดน
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เรื่องนักท่องเที่ยว ชาวมาเลเซีย -สิงคโปร์ ที่เข้ามาเที่ยวยังภาคใต้ของไทย และเข้ามาทางด่านพรมแดนสะเดาและปาดังเบซาร์ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีการอำนวยความสะดวก เกิดมานานนับ 10 ปี ที่ทุกช่วงของเทศกาลและวันหยุดต้องมีนักท่องเที่ยว รอพิธีการเข้าเมือง 3-4 ชั่วโมง โดยไม่มีการแก้ไขปัญหา ทั้งจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร โดยปล่อยให้เหตุการณ์เยี่ยงนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วน เบื่อหน่าย รับไม่ได้กับความล่าช้าและเลือกที่จะไปเที่ยประเทศอื่นที่มีความสะดวกในการเข้าเมือง
“ปัญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้ง เพราะมีนักท่องเที่ยวตกค้าง ออกจากด่านพรมแดนไม่ได้เป็นจำนวนมาก เพราะฝั่งของมาเลเซีย จะปิดประตูกั้นพรมแดนทันที ที่ถึงกำหนดเวลาปิดด่าน ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการกลับประเทศ ยังติดค้างอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยเป็นจำนวนมาก ต้องตกค้าง ต้องนอนในรถยนต์ และหาที่พัก เพื่อรอการเปิดด่านในวันรุ่งขึ้น สภาพนี้เป็นเรื่องที่น่าอนาถเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้พบเห็น และถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และประเทศไทย
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นักท่องเที่ยวมาเยอะ ทั้งคนทั้งรถยนต์ จนเป็นคอขวด ทำไมไม่แก้ด้วยการยกเลิกการเก็บค่าล่วงเวลาของตรวจคนเข้าเมือง หรือนำแบบ ตม.2 ตม.3 จากการยื่นด้วยเอกสารไปใช้แบบออนไลน์ ร่วมกับแบบฟอร์ม TDAC ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เข้าประเทศ ที่มีใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือการปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำเข้ารถยนต์ เข้าไทยชั่วคราว จากเอกสารเป็นออนไลน์ ของกรมศุลกากร
อยากขอให้รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน รวมทั้ง ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อธิบดีกรมศุลกากร ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นายอำเภอสะเดา ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดา นายด่านศุลกากรสะเดา และ ปาดังเบซาร์ ให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นการทำลายการท่องเที่ยวของ สงขลา และภาคใต้ของประเทศไทย
ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา จะนำปัญหานี้ไปมอบให้คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวฯ และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามช่องทางของกรรมาธิการ ที่อาจจะต้องเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงปัญหาและการแก้ไข รวมทั้งอาจจะต้องเดินทางลงพื้นที่ เพื่อดูสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหา แนวทางในการแก้ปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน