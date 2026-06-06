ตำรวจภาค 9 ซ้อนแผนแฝงตัวเป็นขนส่งเอกชนนำยาบ้า-ไอซ์ไปส่งก่อนรวบตัวคนร้ายได้ถึงบ้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ยึดยาบ้า 2 แสนเม็ดไอซ์ 8 ก.ก.ส่งมาทางพัสดุขนส่งเอกชน ซ้อนแผนพรางตัวในกระบะตู้ทึบไปจับผู้รับถึงบ้าน
วันนี้ (6 มิ.ย.) ที่ จ.สงขลา ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 9 จับกุมผู้ต้องหาพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาบ้าได้ 2 แสนเม็ด และไอซ์อีก 8 กิโลกรัม มูลค่ารวมกันประมาณ 5 ล้านบาท
ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 9 ได้เข้าตรวจสอบภายในบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสาขาตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่สืบจนรู้เส้นทางของการส่งยาเสพติดล๊อตนี้ว่าส่งมาทางพัสดุ
ตำรวจได้ตรวจพัสดุต้องสงสัยจำนวน 2 ชิ้น พบว่าชิ้นแรกมียาบ้าซุกซ่อนไว้ 2 ลัง จำนวน 200,000 เม็ด ส่วนอีก 1 ชิ้นเป็นไอซ์ 1 ลัง น้ำหนัก 8 กิโลกรัม โดยพัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีปลายทางผู้รับอยู่ในพื้นที่ ม.1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ชุดจับกุมจึงได้ซ้อนแผนนำยาบ้าและไอซ์ไปส่งตามปลายทางของผู้รับโดยพรางตัวไปกับรถส่งของที่เป็นรถกระบะตู้ทึบ โดยมีรถของตำรวจคอยตามประกบห่างๆ
เมื่อถึงจุดรับของ เป้าหมายก็ออกมารับของตามแผน ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุม ชื่อ นายนราศักดิ์ อิสสระ อายุ 26 ปี หรือเค แม้ว่าทีแรกจะพยายามวิ่งหนี แต่ก็ไม่รอดตำรวจปิดทางหนีจับตัวเอาไว้ได้ และคุมตัวมาไปสอบสวนขยายผล พร้อมกับยึดมือถืออีก 1 เครื่อง และให้การว่า ได้รับคำสั่งจากเอเย่นต์ค้ายาเสพติดคนหนึ่งให้ไปรับพัสดุ เพื่อเตรียมส่งต่อให้ลูกค้าตามใบสั่ง ซึ่งตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับเอเย่นต์รายนี้ ต่อศาลจังหวัดสงขลาต่อไป
ส่วนนายนราศักดิ์ หรือเค ถูกดำเนินคดี 2 ข้อหาคือ “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (ไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันมีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน โดยไม่ได้รับอนุญาต” และข้อหา “เสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต”
การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวจการสั่งการของ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9, พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.ฯ ปรก. รอง ผบก.สส.ภ.9, พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง/หัวหน้าชุด ชปส.ภ.9 พ.ต.อ.ฉัตรดนัย เส้นตรัง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.9
และชุดจับกุมที่นำโดย พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ ทิพรัตน์ สว.กก.สส.3 ฯ, พ.ต.ต.ชานนท์ ทองเพชร ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ชปส.ภ.9, ร.ต.อ.ธวัชชัย เรืองเดช