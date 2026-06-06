กรมโยธาฯ ยกระดับ “พรุคลองควาย” จากพื้นที่รับน้ำ สู่แลนด์มาร์กเมืองคุณภาพแห่งใหม่ของสุราษฎร์ธานี

“พรุคลองควาย” พื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ โดยรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ชุมชนในเขตเมืองสุราษฎร์ธานี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมกลางแจ้ง และออกกำลังกาย ที่ช่วยหล่อเลี้ยงคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังก้าวสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การผลักดันของกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดและเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะคุณภาพ ที่ผสานความทันสมัยเข้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างลงตัว
โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงพื้นที่ แต่คือการ “ออกแบบอนาคตของเมือง” บนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งพักผ่อน แหล่งออกกำลังกาย และจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย ซึ่งภายในโครงการ มีองค์ประกอบที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน อาทิ ทางเดินและเลนจักรยานระยะทางกว่า 1,594 เมตร ที่รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงสร้าง ป้องกันตลิ่ง พร้อมระบบระบายน้ำ เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัว ป้ายปฏิมากรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาโดยยึดหลักวิชาการด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ “พรุคลองควาย” ยังคงเสน่ห์ของพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ ควบคู่กับการรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต และปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นอีกหนึ่ง “จุดเช็กอินใหม่” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พร้อมต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ให้ได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ
ที่ถูกออกแบบอย่างร่วมสมัย
โครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย ยังสะท้อนบทบาทสำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านผังเมือง วิศวกรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่จริงอย่างเหมาะสม การดำเนินโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างพื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน และวางรากฐานให้เมืองสามารถเติบโตได้อย่างสมดุลในระยะยาว
โครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย ยังสะท้อนบทบาทสำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านผังเมือง วิศวกรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่จริงอย่างเหมาะสม การดำเนินโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างพื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน และวางรากฐานให้เมืองสามารถเติบโตได้อย่างสมดุลในระยะยาว
เพราะสำหรับกรมโยธาธิการและผังเมือง การพัฒนาเมืองที่ดี ไม่ใช่แค่ “สร้าง” แต่ต้อง “เข้าใจ” และ “ยั่งยืน” ไปพร้อมกับชุมชนและธรรมชาติ