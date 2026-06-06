เปิดตัวสวนทุเรียนทองละมุน จ.พังงา ชวนชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร

พังงา – นักธุรกิจหนุ่มพังงา เปิดตัวสวนทุเรียนสายพันธุ์ดี “สวนทุเรียนทองละมุน” ชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
ที่สวนทุเรียน “ทองละมุน” หมู่ 2 บ้านบางแสก ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา ร่วมตัดทุเรียน “ทองตำตัว” ที่กำลังแก่จัด พร้อมชิมรสชาติและเยี่ยมชมสวนร่วมกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
สวนทุเรียนทองละมุนมีพื้นที่กว่า 15 ไร่ ปลูกทุเรียนสายพันธุ์เด่นของจังหวัดพังงา ได้แก่ ทุเรียนสาลิกา ทุเรียนทองตำตัว และทุเรียนหมอนทอง โดยเฉพาะ “ทุเรียนทองตำตัว” ซึ่งเคยคว้ารางวัลชนะเลิศทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดพังงา (ไม่นับรวมสาลิกา) ประจำปี 2558 กำลังให้ผลผลิตคุณภาพดีในปีที่ 3 หลังปลูกมาแล้ว 7 ปี และเริ่มทยอยตัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง ผู้ที่ได้ชิมต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า รสชาติ ความหวานมัน และเนื้อสัมผัสของทุเรียนทองตำตัวจากสวนแห่งนี้ แทบไม่แตกต่างจากต้นแม่พันธุ์ดั้งเดิมที่บ้านตำตัว อ.ตะกั่วป่า ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสายพันธุ์ชื่อดังของจังหวัดพังงา
นอกจากนี้ บรรยากาศภายในสวนยังโดดเด่นด้วยความร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน อีกทั้งมีลำน้ำต้นคลองพังงาไหลผ่านขนาบพื้นที่ทั้งสองด้าน ส่งผลให้สวนแห่งนี้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ “เที่ยว ชม ชิม ช้อป” ถึงในสวนในช่วงฤดูกาลผลไม้
นายจุติ สิริปัญญาพาณิช นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของสวน เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนยางพาราของครอบครัว ก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์เมื่อ 7 ปีก่อน โดยเลือกปลูกทุเรียนทองตำตัวจำนวน 100 ต้น เนื่องจากประทับใจในรสชาติหลังได้มีโอกาสชิมจากต้นแม่พันธุ์ จึงซื้อต้นพันธุ์ที่เสียบยอดจากต้นแม่มาปลูก พร้อมปลูกทุเรียนสาลิกาอีก 30 ต้น และเมื่อ 4 ปีก่อน ได้ขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองเพิ่มอีก 300 ต้น สำหรับการปลูกใช้ระบบยกโคก เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและมีน้ำล้อมรอบ โดยมีนักวิชาการด้านการเกษตรให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการสวนอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบันทุเรียนทองตำตัวและสาลิกาเริ่มให้ผลผลิตเป็นปีที่ 3 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคที่ยืนยันว่ามีคุณภาพใกล้เคียงต้นแม่พันธุ์ดั้งเดิม
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทุเรียนภายในสวนจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท และเปิดรับจองล่วงหน้าสำหรับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร โดยเตรียมจัดบริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมแนวผจญภัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงาในอนาคตอีกด้วย เบอร์ติดต่อ 081-0912740