xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวสวนทุเรียนทองละมุน จ.พังงา ชวนชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา – นักธุรกิจหนุ่มพังงา เปิดตัวสวนทุเรียนสายพันธุ์ดี “สวนทุเรียนทองละมุน” ชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร


ที่สวนทุเรียน “ทองละมุน” หมู่ 2 บ้านบางแสก ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา ร่วมตัดทุเรียน “ทองตำตัว” ที่กำลังแก่จัด พร้อมชิมรสชาติและเยี่ยมชมสวนร่วมกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน


สวนทุเรียนทองละมุนมีพื้นที่กว่า 15 ไร่ ปลูกทุเรียนสายพันธุ์เด่นของจังหวัดพังงา ได้แก่ ทุเรียนสาลิกา ทุเรียนทองตำตัว และทุเรียนหมอนทอง โดยเฉพาะ “ทุเรียนทองตำตัว” ซึ่งเคยคว้ารางวัลชนะเลิศทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดพังงา (ไม่นับรวมสาลิกา) ประจำปี 2558 กำลังให้ผลผลิตคุณภาพดีในปีที่ 3 หลังปลูกมาแล้ว 7 ปี และเริ่มทยอยตัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง ผู้ที่ได้ชิมต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า รสชาติ ความหวานมัน และเนื้อสัมผัสของทุเรียนทองตำตัวจากสวนแห่งนี้ แทบไม่แตกต่างจากต้นแม่พันธุ์ดั้งเดิมที่บ้านตำตัว อ.ตะกั่วป่า ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสายพันธุ์ชื่อดังของจังหวัดพังงา


นอกจากนี้ บรรยากาศภายในสวนยังโดดเด่นด้วยความร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน อีกทั้งมีลำน้ำต้นคลองพังงาไหลผ่านขนาบพื้นที่ทั้งสองด้าน ส่งผลให้สวนแห่งนี้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ “เที่ยว ชม ชิม ช้อป” ถึงในสวนในช่วงฤดูกาลผลไม้


นายจุติ สิริปัญญาพาณิช นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของสวน เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนยางพาราของครอบครัว ก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์เมื่อ 7 ปีก่อน โดยเลือกปลูกทุเรียนทองตำตัวจำนวน 100 ต้น เนื่องจากประทับใจในรสชาติหลังได้มีโอกาสชิมจากต้นแม่พันธุ์ จึงซื้อต้นพันธุ์ที่เสียบยอดจากต้นแม่มาปลูก พร้อมปลูกทุเรียนสาลิกาอีก 30 ต้น และเมื่อ 4 ปีก่อน ได้ขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองเพิ่มอีก 300 ต้น สำหรับการปลูกใช้ระบบยกโคก เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและมีน้ำล้อมรอบ โดยมีนักวิชาการด้านการเกษตรให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการสวนอย่างใกล้ชิด


ปัจจุบันทุเรียนทองตำตัวและสาลิกาเริ่มให้ผลผลิตเป็นปีที่ 3 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคที่ยืนยันว่ามีคุณภาพใกล้เคียงต้นแม่พันธุ์ดั้งเดิม


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทุเรียนภายในสวนจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท และเปิดรับจองล่วงหน้าสำหรับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร โดยเตรียมจัดบริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมแนวผจญภัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงาในอนาคตอีกด้วย เบอร์ติดต่อ 081-0912740



เปิดตัวสวนทุเรียนทองละมุน จ.พังงา ชวนชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
เปิดตัวสวนทุเรียนทองละมุน จ.พังงา ชวนชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
เปิดตัวสวนทุเรียนทองละมุน จ.พังงา ชวนชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
เปิดตัวสวนทุเรียนทองละมุน จ.พังงา ชวนชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
เปิดตัวสวนทุเรียนทองละมุน จ.พังงา ชวนชม ชิม ช้อป ถึงในสวน เตรียมต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
+3