กรมโยธาฯ แจงโครงการระบบระบายน้ำหลักฯพังงาล่าช้า เหตุปรับแก้จุดเชื่อม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่รับมือฤดูฝนเต็มสูบ

พังงา - กรมโยธาฯ แจงโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ เมืองพังงาล่าช้า เหตุปรับแก้แบบจุดเชื่อมท่อระบายน้ำ ถนนโรงเรือ กับถนน คพจ. เพื่อลดผลกระทบชุมชน ยันเร่งให้เสร็จ ต.ค. นี้ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่รับมือฤดูฝนเต็มสูบ
ตามที่มีการนำเสนอข่าวเรื่อง “พังงาเดือด! โครงการระบายน้ำ 160 ล้านล่าช้า นายกเล็กจี้เร่งสร้างให้เสร็จแก้น้ำท่วม” นั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงว่า โครงการที่ปรากฏในข่าว คือ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ปัจจุบันผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 60 และอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ทั้งนี้ สาเหตุที่โครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และข้อจำกัดหน้างาน รวมถึงแก้ไขอุปสรรคด้านระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
ในส่วนปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น ปัจจุบันงานขุดวางท่อระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร ถนนบริรักษ์บำรุงและถนนโรงเรือแล้วเสร็จ แต่ยังติดปัญหาการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำลงคลอง คพจ. ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจร สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่คัดค้านไม่ยินยอมให้ก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำลงคลองพังงาบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางระบายน้ำปลายทางใหม่ โดยเบี่ยงทางน้ำไหลจากถนนบริรักษ์บำรุง ผ่านท่อระบายน้ำถนนโรงเรือ ลงสู่อาคารจุดเชื่อมท่อระบายน้ำลงคลอง คพจ. สายเก่า ผ่านร่องน้ำสาธารณะถนนเทศบาลบำรุง ก่อนระบายน้ำลงสู่คลองพังงา โดยกรมฯ ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างจุดเชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนโรงเรือ กับถนน คพจ. ซึ่งจะดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน 2569 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2569
อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระหว่างการดำเนินการ กรมฯ ได้กำชับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้าง ตามมาตรการรับมือฤดูฝน โดยจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติม เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงระบายน้ำไม่ทัน สามารถช่วยระบายน้ำให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ ภายใน 1 ชั่วโมง รวมทั้งมีการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร โดยติดตั้งป้ายเตือนเขตก่อสร้าง และติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน พร้อมทั้งได้มีการทำความเข้าใจและชี้แจงการทำงานกับท้องถิ่นและประชาชนให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน และจะเร่งรัดการดำเนินงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาเมืองพังงาในระยะยาว