“โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊ก” หาดป่าตอง ถูกสาวปริศนา หลอกให้ดื่มกาแฟ ก่อนหมดสติ ตื่นมาทองคำหนัก 5 บาท โทรศัพท์มือถือหายเกลี้ยง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊ก” หาดป่าตอง ถูกสาวปริศนา ขอให้ช่วยชิมกาแฟ อ้างจะประกอบอาชีพขายกาแฟ แต่หลังดื่มเสร็จมีอาการง่วงจนหลับไป ตื่นมาอีกทีทองคำน้ำหนักประมาณ 5 บาท โทรศัพย์มือถือ รวมกว่า 3 แสนบาทหายเกลี้ยง
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 05.47 น. ร.ต.ท.สักวณัฐ ดำชะอม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รับแจ้งเหตุ มีคนขับรถตุ๊กตุ๊ก มีอาการสะลึมสะลือไม่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สามารถประคับประคองสติ คลายคนถูกมอบยา เหตุเกิดบริเวณจุดจอดรถหน้าหาดกะหลิม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลป่าตอง ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้งจึงรายงานยึงเดินทางไปตรวจสอบ ทราบว่า ผู้เสียหายคือ นายสมนึก อาชีพขับรถตุ๊กตุ๊ก ในพื้นที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่ง ให้การว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ได้รับผู้โดยสารเป็นหญิงไทย ไม่ทราบชื่อ สวมหมวกปกปิดใบหน้า ว่าจ้างให้ขับรถไปยังพื้นที่ตำบลกะรน เพื่อช่วยถ่ายวิดีโอภายหลังเสร็จสิ้นการว่าจ้าง ผู้เสียหายได้ขับรถพาหญิงรายดังกล่าวกลับมายังบริเวณหน้าโรงเรียนกะหลิม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จากนั้นหญิงคนดังกล่าว ได้นำกาแฟมาให้ชิม พร้อมอ้างว่ากำลังจะประกอบอาชีพขายกาแฟ และต้องการให้ช่วยทดลองชิมรสชาติ ผู้เสียหายจึงดื่มกาแฟดังกล่าวเข้าไป อย่างไรก็ตาม หลังจากดื่มกาแฟ รู้สึกง่วงและหลับไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
กระทั่งเมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักรวมประมาณ 5 บาท มูลค่ากว่า 3 แสนบาท รวมถึงโทรศัพท์มือถือ หายไป โดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนนำทรัพย์สินดังกล่าวไป
อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าผู้เสียหายยังอยู่ในอาการมึนงงและให้การได้ไม่ชัดเจนนัก พนักงานสอบสวนจึงได้บันทึกรายละเอียดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้ทางโรงพยาบาลป่าตองดำเนินการตรวจเลือดเพื่อหาสารแปลกปลอมในร่างกาย เพื่อประกอบการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ เพื่อติดตามตัวหญิงปริศนารายดังกล่าวมาสอบสวน เพื่อคลี่คลายคดีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป