ชาวตรังไม่เห็นด้วยห้ามคนมีชื่อลดหย่อนภาษี นร.-นศ. ทำบัตรคนจน

ตรัง - ชาวตรังไม่เห็นด้วยกรณีที่รัฐกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติมในการรับลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งห้ามนักเรียน นักศึกษา และพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อยื่นลดหย่อนภาษีได้
วันนี้ (5 มิ.ย.) จากกรณีรัฐที่กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติม ในการรับลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยห้ามกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เช่น ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร มิให้ได้รับสิทธินั้น จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวตรัง พบว่าไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว
นางสาวนทิพย์รดา สำนักพงษ์ บอกว่า ตนเองไม่เห็นด้วย การที่ตนเองเป็นลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคม แล้วเอาพ่อแม่ไปยื่นหักลดหย่อนภาษี ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว สำหรับคนทำงานในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา แต่มาวันนี้รัฐกำหนดไม่ให้เอาไปหักลดหย่อนภาษีหากพ่อแม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ส่วนตัวไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะทำงานเป็นลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคม แต่ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส แต่หากพ่อแม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากต้องยื่นภาษีก็ควรจะยังมีสิทธิยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ
ส่วน นางโสภิดา ช่วยยก บอกว่า ตนเองไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะลูกๆ ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ เขาก็ต้องดูแลพ่อแม่ แต่กลับออกกติกาใหม่ที่จะมาตัดสิทธิหากลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี ตนไม่เห็นด้วย เพราะบางครอบครัวอาจยังลำบาก เหมือนตนเป็นเกษตรกรก็ควรจะยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เช่นเดียวกับนักเรียน นักศึกษา ก็ควรจะให้สิทธิน้อง ๆ ได้รับด้วย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน จะได้นำเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นได้ เพราะน้อง ๆ บางครอบครัวอาจฐานะไม่ดี หากได้สิทธินี้ก็จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้
เช่นเดียวกับ นางสาววิลาสิณี สังข์ขาว น้องนักศึกษาซึ่งกำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง บอกว่า รัฐไม่ควรตัดสิทธินักเรียน นักศึกษา เพราะจะได้นำเงินไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ จะสามารถช่วยลดภาระพ่อแม่ผู้ปกครองได้ เพราะนักเรียน นักศึกษาบางคน ครอบครัวยังลำบาก จึงควรจะส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย เหมือนตนเองปกติจ่ายค่าหอพักหารกับน้องอีกคนเดือนละกว่า 1,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวแม่ให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท ตกเดือนละ 4,000 บาท ซึ่งหากว่ารัฐให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก จะได้นำเงินไปซื้อของเข้าหอพักเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้ว