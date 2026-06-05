นายอำเภอเบตงนำทีมลงติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส ชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ยะลา - นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง นำทีมลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง พบมียอดขายเพิ่ม รายได้ดีขึ้น ชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
วันนี้ (5 มิ.ย.) ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง นำทีมเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายวิรัตน์ อุสมา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รวมถึงปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตรวจเยี่ยมการใช้สิทธิ์ของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ พร้อมอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชน
นอกจากนี้ คณะผู้ลงพื้นที่ยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการ เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
จากการตรวจสอบพบว่า มีร้านค้าในตลาดสดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สะท้อนผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ยอดการซื้อขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้รายได้ดีขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนคึกคัก อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ขอบคุณรัฐบาลที่จัดทำโครงการดีๆ เช่นนี้ และหวังว่าจะมีมาตรการสนับสนุนลักษณะเดียวกันนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยในระยะยาว
ด้านนายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง ได้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วม หรือยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากโครงการนี้เป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงในระดับท้องถิ่น