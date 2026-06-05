ไม่รอด! คนขับรถเทรนเลอร์ลักลอบขนชาวโรฮิงญาไปส่งชายแดนใต้ รถเข้าโค้งเสียหลักที่ชุมพร ตร.จับทั้งคนขับและแรงงานต่างด้าว

ชุมพร - รถเทรนเลอร์เข้าโค้งเสียหลักลงข้างทาง ชาวบ้านเห็นพาต่างด้าวโรฮิงญาวิ่งหนีเข้าไปซ่อนในป่า แจ้งตำรวจจับทันควัน คนขับรับสารภาพลักลอบขนส่งชายแดนใต้เดินทางต่อไปประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อเวลา 06.30 น.วันนี้ (5 มิ.ย. 69) พ.ต.ท.สิทธิกร เหล่าเมฆ สว.(สอบสวน) สภ.วิสัยเหนือ ได้รับแจ้งจาก นายปิยะนัฏ เทพอาวุธ เจ้าของร้านทุ่งคาการาจ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 5 ตำบลทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ว่า มีเหตุรถบรรทุกกึ่งพ่วง(เทรนเลอร์) เสียหลักตกข้างทาง และมีแรงงานต่างด้าว นับ 10 คน วิ่งหนีมาหลบซ่อนอยู่หลังร้าน จึงได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวน
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายเอเชีย 41 กม.12 ฝั่งขาล่องใต้ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร พบรถบรรทุกกึ่งพ่วง ยี่ห้อ อีซูซุ ส่วนหัวลาก หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 70-0154 สงขลา ส่วนหาง หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 71-5175 สงขลา ระบุหน้าจกเป็นของ บ.หาดใหญ่ เค เค กรุ๊ป จำกัด สภาพเสียหลักตกลงข้างทาง และกำลังถูกรถบรรทุกกึ่งลาก ยี่ห้อนิสสัน ตัวหัวลาก หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 70-6052 สงขลา และหางหมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง70-6154 สงขลา กำลังช่วยลากขึ้นมาบนถนน ท่ามกลางที่รถติดยาวนับกิโลเมตร
ในขณะเดียวกัน นายปิยะนัฏ เทพอาวุธ เจ้าของร้านทุ่งคา การาจ ได้นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่มีแรงงานต่างด้าว หลบหนี บริเวณพงหญ้าสูงใต้ต้นไม้หลังร้าน จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมด จำนวน 10 คน โดยแยกเป็น ชาย 8 คนและหญิง 2 คน ทั้งหมดมีลักษณะคล้ายผิวดำหน้าตาคล้ายชาวโรฮิงยา จึงได้นำตัวทั้งหมดไปยังที่ สภ.วิสัยเหนือ เพื่อให้ล่ามมาสอบถามที่มาที่ไป
จากสอบถามเรื่องแรงงานงานที่พบ นายสมคิด ทิพย์สมบัติ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/1 ม.9 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นคนขับรถเกิดเหตุ และมีนายวีระยุทธ์ ดำอ่ำ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 ม.2 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งเป็นคนขับมือสอง ให้การปฏิเสธ ไม่รู้ไม่เห็นว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวมาจากไหน เพราะตนเองบรรทุกอุปกรณ์อีเลกโทรนิคมาจากกรุงเทพฯเพื่อนำสินค้าดังกล่าวไปส่งที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนเกิดเหตุได้มีฝนตกหนัก ตนเองได้ขับมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงเนิน ประกอบกับเกิดอาการง่วง รถเสียหลักตกไหล่ทางดังกล่าว และได้ขอความช่วยเหลือจากคนขับรถเทเลอร์เพื่อนร่วมทางช่วยชักลากขึ้นมาจากข้างทาง
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายในเก๋งและพบของใช้จำนวนหนึ่งของแรงงานต่างด้าว ทั้งคู่จึงยอมเปิดปากว่า ได้รับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมาจาก ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยให้อัดแน่นอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับ ซึ่งเป็นที่นอนพักของคนขับ โดยจะนำไปส่งที่ชายแดนใต้ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวทั้งสองมาบันทึกจับกุมที่ สภ.วิสัยเหนือ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันนำหรือพาหรือซ่อนเร้น หรือช่วยประการใดๆคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างด้าว มีฐานความผิด เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต