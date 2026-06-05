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สลด! หนูน้อยวัยขวบเศษ ถูกพ่อเลี้ยงเมายาบ้า ล่วงละเมิด ก่อนทำร้ายร่างกายจนดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุราษฎร์ธานี - สลด! เด็กหญิง 1 ขวบ ดับปริศนา พบร่องรอยฟกช้ำทั้งตัว ล่าสุดตำรวจคุมตัวพ่อเลี้ยงสอบเข้ม ล่าสุดเจ้าตัวเปิดปากสารภาพ เสพยาบ้า-ล่วงละเมิด ก่อนทำร้ายจนดับ
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จากกรณี เกิดเหตุเด็กหญิงนุ่น (นามสมมุติ) อายุขวบเศษ ถูกมารดาและย่าเลี้ยง นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ด้วยอาการหมดสติ ก่อนแพทย์ทำการฟื้นคืนชีพ แล้วส่งต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แต่สุดท้ายเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา


จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบร่องรอยบาดแผลฟกช้ำตามร่างกาย โดยที่เฉพาะบริเวณหน้าอก หน้าท้อง แผ่นหลัง ต้นขาทั้งสองข้าง รวมถึงท้ายทอย ทำให้แพทย์สงสัยว่า อาจจะเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงทำการตรวจเก็บของเหลวในร่างกายเพื่อตรวจชันสูตรอย่างละเอียด 

หลังเกิดเหตุ ตำรวจสภ.เวียงสระ ได้เข้าควบคุมตัว นายธิติศักดิ์ หรือ ป๊อบ อายุ 24 ปี พ่อเลี้ยงมาสอบสวน โดยมีการแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 หลังตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย

สลด! หนูน้อยวัยขวบเศษ ถูกพ่อเลี้ยงเมายาบ้า ล่วงละเมิด ก่อนทำร้ายร่างกายจนดับ
สลด! หนูน้อยวัยขวบเศษ ถูกพ่อเลี้ยงเมายาบ้า ล่วงละเมิด ก่อนทำร้ายร่างกายจนดับ