สลด! หนูน้อยวัยขวบเศษ ถูกพ่อเลี้ยงเมายาบ้า ล่วงละเมิด ก่อนทำร้ายร่างกายจนดับ

สุราษฎร์ธานี - สลด! เด็กหญิง 1 ขวบ ดับปริศนา พบร่องรอยฟกช้ำทั้งตัว ล่าสุดตำรวจคุมตัวพ่อเลี้ยงสอบเข้ม ล่าสุดเจ้าตัวเปิดปากสารภาพ เสพยาบ้า-ล่วงละเมิด ก่อนทำร้ายจนดับ
.
จากกรณี เกิดเหตุเด็กหญิงนุ่น (นามสมมุติ) อายุขวบเศษ ถูกมารดาและย่าเลี้ยง นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ด้วยอาการหมดสติ ก่อนแพทย์ทำการฟื้นคืนชีพ แล้วส่งต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แต่สุดท้ายเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบร่องรอยบาดแผลฟกช้ำตามร่างกาย โดยที่เฉพาะบริเวณหน้าอก หน้าท้อง แผ่นหลัง ต้นขาทั้งสองข้าง รวมถึงท้ายทอย ทำให้แพทย์สงสัยว่า อาจจะเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงทำการตรวจเก็บของเหลวในร่างกายเพื่อตรวจชันสูตรอย่างละเอียด
หลังเกิดเหตุ ตำรวจสภ.เวียงสระ ได้เข้าควบคุมตัว นายธิติศักดิ์ หรือ ป๊อบ อายุ 24 ปี พ่อเลี้ยงมาสอบสวน โดยมีการแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 หลังตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย