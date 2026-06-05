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ไฟไหม้แคมป์พักคนงาน ที่ภูเก็ต กว่า 500 ชีวิตหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับสิบคัน สกัดเพลิง คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เพลิงไหม้โหมกระหน่ำแคมป์คนงาน ที่ภูเก็ต กลุ่มควันดำพวยพุ่งพร้อมเสียงระเบิดดังสนั่น คนงานกว่า 500 ชีวิตหอบข้าวของหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน ฉีดน้ำสกัดกว่า 1 ชั่วโมง คาดไฟฟ้าลัดวงจร"


เมื่อเวลา 00.15 น. วันนี้ ( 5 มิ.ย. 2569 ) เกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เนื้อที่กว้างกว่า 1 ไร่ มีรั้วสังกะสีปิดมิดชิด ภายในมีห้องพักปลูกเรียงรายติดกันนับ 10 หลัง และอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านเรือนประชาชนเพลิงได้ลุกไหม้โหมกระหน่ำอย่างน่ากลัว กลุ่มควันสีดำหนาทึบลอยคละคลุ้งเต็มท้องฟ้า โดยมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะๆ ท่ามกลางความโกลาหลของคนงานกว่า 500 ชีวิต ที่พากันตื่นตกใจ รีบแบกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัววิ่งหนีตายออกมาจากแคมป์อย่างอลหม่าน


ต้องรถดับเพลิงและรถน้ำนับ 10 คัน จากเทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบลเชิงทะเล และ อบต.เชิงทะเล เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งลากสายยางและระดมหัวฉีดน้ำถึง 7 หัว เพื่อกระจายกำลังเข้าล้อมสกัดเปลวไฟไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียง โดยใช้เวลาฉีดน้ำกดดันอย่างหนักนานกว่า 1 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบลงอย่างสิ้นเชิง


เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า สาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไป

ไฟไหม้แคมป์พักคนงาน ที่ภูเก็ต กว่า 500 ชีวิตหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับสิบคัน สกัดเพลิง คาดไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟไหม้แคมป์พักคนงาน ที่ภูเก็ต กว่า 500 ชีวิตหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับสิบคัน สกัดเพลิง คาดไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟไหม้แคมป์พักคนงาน ที่ภูเก็ต กว่า 500 ชีวิตหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับสิบคัน สกัดเพลิง คาดไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟไหม้แคมป์พักคนงาน ที่ภูเก็ต กว่า 500 ชีวิตหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับสิบคัน สกัดเพลิง คาดไฟฟ้าลัดวงจร