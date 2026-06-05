ไฟไหม้แคมป์พักคนงาน ที่ภูเก็ต กว่า 500 ชีวิตหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับสิบคัน สกัดเพลิง คาดไฟฟ้าลัดวงจร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เพลิงไหม้โหมกระหน่ำแคมป์คนงาน ที่ภูเก็ต กลุ่มควันดำพวยพุ่งพร้อมเสียงระเบิดดังสนั่น คนงานกว่า 500 ชีวิตหอบข้าวของหนีตายอลหม่าน ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน ฉีดน้ำสกัดกว่า 1 ชั่วโมง คาดไฟฟ้าลัดวงจร"
เมื่อเวลา 00.15 น. วันนี้ ( 5 มิ.ย. 2569 ) เกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เนื้อที่กว้างกว่า 1 ไร่ มีรั้วสังกะสีปิดมิดชิด ภายในมีห้องพักปลูกเรียงรายติดกันนับ 10 หลัง และอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านเรือนประชาชนเพลิงได้ลุกไหม้โหมกระหน่ำอย่างน่ากลัว กลุ่มควันสีดำหนาทึบลอยคละคลุ้งเต็มท้องฟ้า โดยมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะๆ ท่ามกลางความโกลาหลของคนงานกว่า 500 ชีวิต ที่พากันตื่นตกใจ รีบแบกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัววิ่งหนีตายออกมาจากแคมป์อย่างอลหม่าน
ต้องรถดับเพลิงและรถน้ำนับ 10 คัน จากเทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบลเชิงทะเล และ อบต.เชิงทะเล เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งลากสายยางและระดมหัวฉีดน้ำถึง 7 หัว เพื่อกระจายกำลังเข้าล้อมสกัดเปลวไฟไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียง โดยใช้เวลาฉีดน้ำกดดันอย่างหนักนานกว่า 1 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบลงอย่างสิ้นเชิง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า สาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไป