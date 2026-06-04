ญาติเหยื่อน้ำท่วมหาดใหญ่ร้อง ส.ว.ช่วยติดตามเงินเยียวยาหลังรอ 6 เดือนแต่ไร้ความคืบหน้า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย หาดใหญ่ ร้อง ส.ว.สายสื่อ ช่วยติดตามเงินเยียวยา หลังรอมา 6 เดือนแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ล่าสุด ร้องศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลาแล้ว แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า
วันนี้ (4 มิ.ย.) นางสุนันท์ สุวรรณชู อายุ 62 ปี ชาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เดินทางมาพบนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.สายสื่อมวลชน เพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการทวงถามเงินช่วยเหลือเยียวยาจากการเสียชีวิตของนางสาวรจนา สุวรรณชู อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 ซอย 13 ถนนเทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลานสาว ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำในการเกิดอุทกภัยใน อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งหลังเกิดเหตุได้ส่งศพไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยแพทย์ลงความเห็นว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ และได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับ ร.ต.อ.ชัยกฤต ทองคำ ร้อยเวร สภ.หาดใหญ่ มีการออกใบมรณบัตรเป็นที่ถูกต้อง แต่รอจนถึงบัดนี้ผ่านไป 6 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับคำตอบว่า ญาติจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่
นางสุนันท์ กล่าวว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา แต่จนถึงบัดนี้ ยังไม่มีคำตอบจากศูนย์ดำรงธรรมแต่อย่างใด ผู้เสียชีวิตมีลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่มีญาติที่จะเรียกร้อง ตนซึ่งเป็นป้าของผู้ตายจึงต้องรับภาระ ในการติดตามทวงถามจากหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด
จึงได้เข้ามาพบสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือติดตามเงินเยียวยาของผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมใหญ่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2568 ที่ผ่านมา