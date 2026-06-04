ไร้ปาฏิหาริย์! พบแล้วร่างนักท่องเที่ยวสาวหลงป่าบนเขาเจ็ดยอด

ตรัง - พบแล้วร่างของนักท่องเที่ยวสาวที่พลัดหลงป่าบนเขาเจ็ดยอด จ.ตรัง โดยเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณด้านบนของน้ำตกโตนเต๊ะ เบื้องต้นคาดว่าน่าจะลื่นตกลงมาจากหน้าผา
วันนี้ (4 มิ.ย.) จากกรณีที่ นางสาววันทนีย์ เลขวรรณวิเศษ หรือ เอ๋ อายุ 54 ปี นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดนนทบุรี ได้เกิดเหตุพลัดหลงหายไปภายในป่าบนเขาเจ็ดยอด แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดัง ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัด รอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง-พัทลุง ขณะเดินทางพร้อมกับเพื่อนรวมจำนวน 13 คน ขึ้นไปท่องเที่ยวกับไกด์ แล้วเกิดสูญหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.69 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ทีมค้นหาได้พบร่างของ นางสาววันทนีย์ แล้ว ที่บริเวณหนานย่านไทร ซึ่งอยู่ด้านบนของน้ำตกโตนเต๊ะ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นทิชชู่เปียกตกอยู่ 1 ชิ้น จึงได้ระดมกำลังค้นหากันตลอดทั้งวันจนกระทั่งพบร่างในที่สุด เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการลื่นล้มจนตกลงมาจากหน้าผา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านหนองเอื้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง แพทย์เวร รพ.ปะเหลียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กู้ภัย กำลังขึ้นไปทำการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต ก่อนลำเลียงร่างกลับลงมาด้านล่าง