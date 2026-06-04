โจรใต้ดักซุ่มยิง อส.ชคต.สุไหงปาดี เสียชีวิต 1 ราย

นราธิวาส - เกิดเหตุโจรใต้ลอบยิง อส.ชคต.สุไหงปาดี เสียชีวิต เหตุเกิดริมถนนสายปะลุรู - สุไหงปาดี ม.3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส คาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อดักสังหารคนของทางการรายวัน
วันนี้ (4 มิ.ย.) ร.ต.ท.ธฤติพัฒน์ คำห้าง รองสารวัตรสอบสวน สภ.สุไหงปาดี รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บริมถนนสายปะลุรู - สุไหงปาดี ม.3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเดินทางร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุกับ พ.ต.อ.ตัรมีซี เจ๊ะดี ผกก.สภ.สุไหงปาดี และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ นายอุรุพงษ์ กมล อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนเอ็ม.16 จำนวน 1 นัด ถูกที่บริเวณลำตัว นอนจมกองเลือดอยู่ข้างรถ จยย.ยี่ห้อซูซูกิ รุ่นสแมช สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ที่ล้มตะแคงอยู่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี และเมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก แต่ด้วยทนพิษบาดแผลไม่ไหวทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรอยเท้าเหยียบย้ำจนพงหญ้าล้มเป็นหย่อม และพบปลอกกระสุนปืนสงครามเอ็ม.16 อาก้าและลูกซอง ตกอยู่จำนวนหนึ่งในพงหญ้าและริมถนน และพบร่องรอยกลุ่มคนร้ายเหยียบย้ำพงหญ้าวิ่งหลบหนีเป็นทางยาว เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายอุรุพงศ์ ได้ขี่รถ จยย.ตามลำพังเพื่อเดินทางไปทำธุระ หลังจากที่อยู่ในช่วงลาพัก เมื่อขี่รถ จยย.ถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในพงหญ้ารกทึบริมทาง ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ นายอุระพงศ์ ถูกเข้าที่บริเวณลำตัว 1 นัด เมื่อถูกกระสุนปืนรถ จยย.ได้เสียหลักล้มคว่ำ แล้วกลุ่มคนร้ายได้วิ่งจากพงหญ้าเข้ามาเพื่อยิงซ้ำ แต่บังเอิญในช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 49 ได้ขับรถยนต์กระบะผ่านมา คนร้ายจึงได้อาศัยความชำนาญพื้นที่พากันวิ่งหลบหนีไป
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อดักสังหารคนของทางการรายวัน