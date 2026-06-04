พบเบาะแส นทท.หลงป่าบนเขาเจ็ดยอด จ.ตรัง ส่งกำลัง 5 ชุดค้นหาต่อเนื่อง

ตรัง - ทีมค้นหา 5 ชุด ยังคงกระจายค้นหานักท่องเที่ยวสาวที่สูญหายไปบนเขาเจ็ดยอด แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.ตรัง โดยเน้นที่บริเวณเหนือน้ำตกโตนเต๊ะ เนื่องจากพบร่องรอยเบาะแสโดยคาดหวังจะได้พบตัวในเร็วๆ นี้
วันนี้ (4 มิ.ย.) จากกรณีที่ นางสาววันทนีย์ เลขวรรณวิเศษ หรือ เอ๋ อายุ 54 ปี นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดนนทบุรี ได้เกิดเหตุพลัดหลงหายไปภายในป่าบนเขาเจ็ดยอด แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดัง ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัด รอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง-พัทลุง ขณะเดินทางพร้อมกับเพื่อนรวมจำนวน 13 คน ขึ้นไปท่องเที่ยวกับไกด์ แล้วเกิดสูญหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.69 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด ได้มีทีมค้นหาทั้งหมด 5 ชุด รวมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย ทีมจากน้ำตกโตนเต๊ะ 1 ชุด ทีมจากน้ำตกหนานสะตอ 2 ชุด และทีมจากจังหวัดพัทลุงที่ลงมาจากเขาเจ็ดยอด 2 ชุด ที่ออกค้นหาโดยยังคงเน้นการค้นหาอยู่ที่บริเวณเหนือน้ำตกโตนเต๊ะ ต.ปะเหลียน ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 5 กม. และอยู่ในทิศทางด้านขวามือของน้ำตกหนานสะตอ ซึ่งเป็นเส้นทางลงปกติจากเขาเจ็ดยอด เนื่องจากทีมค้นหาที่กลับลงมาเมื่อคืน พบทิชชู่เปียกที่ผ่านการใช้แล้วถูกทิ้งไว้ 1 ชิ้น รวมทั้งยังพบมูลที่ถ่ายไว้ 1 กอง ซึ่งเป็นมูลใหม่ โดยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวที่พลัดหลงไป จึงได้เน้นการค้นหาบริเวณนี้เป็นหลัก และอาจจะได้พบเจอตัว
ทั้งนี้ จากหลักฐานที่พบคาดว่านักท่องเที่ยวหญิงรายนี้น่าจะเดินพลัดหลงออกไปด้านซ้ายจากเส้นทางลงของเขาเจ็ดยอด แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณเหนือน้ำตกโตนเต๊ะเดินทางได้ยากลำบากเพราะมีพืชพรรณรกทึบ แต่ก็โชคดีที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นช่วง ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกันได้บางระยะ ส่วนฝนฟ้าก็เริ่มตกน้อยลง และสภาพท้องฟ้าก็เริ่มเปิด