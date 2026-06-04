ชุด ฉก.อ.เมืองกระบี่ ไล่ล่าระทึก ยึดยาบ้ากว่า 160,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืนและยาไอซ์

กระบี่ - ชุด ฉก.อ.เมืองกระบี่ ไล่ล่าระทึกแก๊งค้ายา เครือข่าย “บ่อนปลากัดหัวกัว” ยึดยาบ้าได้กว่า 160,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืนและยาไอซ์
วันนี้ (4 มิ.ย.69 ) เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ ภายใต้การอำนวยการของ นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ได้ขับรถไล่ล่าตามรถกระของคนร้าย ที่เป็นผู้ต้องหายาเสพติด ที่กำลังขับรถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษม ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้า จากนายเอ (นามสมมุติ )ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติด ใน จ.ตรัง กว่า 160,000 เม็ด
โดยนัดรับของกลาง ที่ จ.กระบี่ เมื่อถึงจุดนัดหมาย แต่ระหว่าง นั้นนายเอ ไหวตัวทัน พยายามขับรถกระบะมิตซูบิชิ สีขาว หลบหนี เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตาม จนกระทั่ง มาถึงบริเวณถนนเพชรเกษม ขาออก ม.2 ต.ทับปริก เจ้าหน้าที่จึงได้ยิงล้อรถผู้ต้องหา จนเสียหลัก ไปจอดริมถนน เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัว ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 160,00 เม็ด พร้อม อาวุธปืน 1 กระบอก และยาไอซ์จำนวนหนึ่ง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผล ต่อไป
สำหรับยาบ้าล๊อตดังกล่าว เป็นเครือข่ายบ่อนปลากัดหัวกัว ที่ทาง จนท.จับได้ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีการสั่งการมาจากประเทศเพื่อนบ้าน