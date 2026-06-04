ปะทะเดือด! จนท.ปิดล้อมเจรจากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่ไม่เป็นผล วิสามัญดับ 2 ราย

ปัตตานี - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดล้อมบ้านต้องสงสัยในพื้นที่บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 10 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี โดยพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลก่อนเกิดการยิงปะทะกัน ทำให้วิสามัญผู้ก่อเหตุรุนแรง จำนวน 2 ราย
วันนี้ (4 มิ.ย.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บริเวณบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 10 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี
ล่าสุด ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยพยายามเจรจาและเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ใส่เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดการ ตอบโต้ตามสถานการณ์ขึ้น
เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต จำนวน 2 ราย ทราบชื่อ 1.นายมุสลิม เจะเมาะ มีหมายจับ ป.วิอาญา 1 หมาย และ 2.นายรออัสมี ดอเลาะ มีหมายจับ ป.วิอาญา 2 หมาย พร้อมตรวจยึดของกลางได้จากพื้นที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย อาวุธปืน Sig Sauer P365 ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก, อาวุธปืน Smith & Wesson ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก และวัตถุระเบิดแสวงเครื่องชนิดไปป์บอมบ์ จำนวน 1 ลูก
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม และขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมตัว นายรอสลี สงวนนามสกุล เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ โดยนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ก่อนลงบันทึกควบคุมตัว ณ สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และรายงานตาม มาตรา 22 และมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการบังคับให้สูญหายและทรมาน และส่งตัวไปยังศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป