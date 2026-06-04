พบแมงกะพรุนหัวขวด ถูกคลื่นซัดเกลื่อนหาดบางสัก - น้ำเค็ม

พังงา – พบแมงกะพรุนหัวขวด ถูกคลื่นซัดขึ้นริมชายหาด มีพิษร้ายเกลื่อนหาด บางสัก - หาดบ้านน้ำเค็ม เตือนนักท่องเที่ยว – ชาวบ้าน งดลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดเด็ดขาด
วันนี้ (4 มิ.ย.69) นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่บริเวณชายหาดบางสัก – ชาดหาดบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบคลื่นลมแรงพัดแมงกะพรุนหัวขวด (Bluebottle Jellyfish) สกุลไฟซาเลีย (Physalia sp.) เป็นแมงกะพรุน มีพิษร้ายแรง จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมชายหาดช่วงนี้ และขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นแมงกะพรุนจำนวนมาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ชายหาดหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดเก็บและแจ้งเตือน
สำหรับแมงกะพรุนหัวขวด (Bluebottle Jellyfish) สกุลไฟซาเลีย (Physalia sp.) เป็นแมงกะพรุนมีพิษร้ายแรง ในกลุ่มไฮโดรซัว (Hydrozoa) ที่สามารถพบเกยตื้นบริเวณชายหาดได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม มีสีฟ้าหรือสีม่วง มีหนวดยาว โดยจะลอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำทะเล หากสัมผัสอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรง ผื่นแดง หรือรอยไหม้บนผิวหนัง และในบางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก หรือเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้
หากได้รับพิษจากแมงกะพรุนหัวขวด ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที ห้ามล้างด้วยน้ำจืดหรือขัดถูบริเวณแผล เนื่องจากอาจกระตุ้นให้เข็มพิษที่ยังไม่ทำงานปล่อยพิษเพิ่มเติม หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรง เช่น แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุด