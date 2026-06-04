สิบเวรโรงพักบ่อผุด ตาไว รวบหนุ่มอิตาลี นำเฮโรอีนซุกขวดเครื่องดื่มเยี่ยมเพื่อนในห้องขัง

สุราษฎร์ธานี - สิบเวร สภ.บ่อผุด ตาไว จับหนุ่มอิตาลี ซุกเฮโรอีนในขวดเครื่องดื่ม ขณะมาเยี่ยมเพื่อนที่ถูกคุมขังร ตร.สืบสวน ร่วม ตม.ขยายผลค้นห้องพัก ยึด ไอซ์ เฮโรอีน รวม 12 ถุง สอบปากคำให้การรับสารภาพซื้อมาจากคนไทย ราคา 4 พันบาท
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ได้มีชายชาวต่างชาติ เดินทางมาขอเยี่ยมเพื่อนที่ถูกฝากขังในห้องขัง สภ.บ่อผุด เพื่อรอผลักดัน โดย มี ด.ต.วีระยุทธ์ กริสกรี ผบ.หมู่งาน ป.สภ.บ่อผุด ปฎิบัติหน้าที่สิบเวรประจำวัน ขณะที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ ได้มีชาวต่างชาติ ชื่อ MR.DOMENICO สัญชาติอิตาลี อายุ 46 ปี ได้เดินถือขวดเครื่องดื่เข้ามาแจ้งว่า มีความประสงค์ ขอเยี่ยมเพื่อนชายสัญชาติเดียวกันที่รอการพลักดันอยู่ในห้องขัง
โดย ด.ต. วีระยุทธ์ ได้ขอตรวจขวดเครื่องดื่ม ที่จะนำเข้าไปเพื่อเยี่ยมเพื่อนผู้ต้องขัง พบว่าฝาขวดเครื่องดื่มผิดปกติ ปิดไม่สนิท และตรวจพบ สิ่งผิดปกติเป็นก้อนสีขาว ซุกอยู่ในขวดเครื่องดื่ม จึงได้ควบคุมตัว นายโดมนิโก้ ไว้ พร้อมแจ้ง พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส. อาศัยอำนาจเจ้าพนักงาน ปปส.เข้าตรวจสอบ พบเป็นเฮโรอีน ซุกในถุงยาอนามัยจำนวน .33 กรัม
จึงได้ประสานแจ้ง ร.ต.อ.อรุณ มูสิกิ้ม รอง.สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี มาร่วมสอบปากคำ พร้อมทำการขยายผล และ นำตัวไปค้นยังห้องพัก ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง ในหมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จากการตรวจค้นพบเฮโรอีน และ ไอซ์ จำนวน 12 ถุง ซุกไว้ในตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์ ถุงพลาสติกสำหรับแบ่งอีกจำนวนหนึ่ง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมควบคุมตัวนายโดมนิโก้ ทำการสอบสวน เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้อเฮโรอื่นมาจากนายพี ชายชาวไทยในพื้นชุมชนบ้านหัวถนน ใน ตำบลมะเร็ต ครั้งละ 4,000 บาท เพื่อเสพเอง และจำหน่ายให้เพื่อนๆในกลุ่มเพื่อเสพ
โดยก่อนถูกจับกุม ได้นำโคเคน ซุกใส่ในขวดเครื่องดื่ม เพื่อนำไปเยี่ยมเพื่อน ชื่อ ซาก้า ที่ถูกคุมขังในห้องขัง สภ.บ่อผุด แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหา “ จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ไอซ์ ,เฮโรอีน) โดยการมีไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการกระทำเพื่อการค้า และการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ดำเนินคดีต่อไป