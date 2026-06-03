นักท่องเที่ยวสาวหลงป่าเทือกเขาบรรทัด 3 วันแล้ว ระดมค้นหายังไม่เจอตัว

ตรัง - เกิดเหตุนักท่องเที่ยวสาวชาว จ.นนทบุรี พลัดหลงสูญหาย หลังจากขอลงเขามาคนเดียว แต่ไกด์ไม่ยอม ภายในป่าใกล้น้ำตกหนานสะตอ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เทือกเขาบรรทัด เป็นวันที่ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จัดชุดปูพรมค้นหา แต่ยังไม่เจอตัว ท่ามกลางฝนตกหนัก
วันนี้ (3 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกโตนเต๊ะ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้รับแจ้งจาก นายเจริญชัย ช่วยชู ผู้ประสานงานด้านท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ว่า มีนักท่องเที่ยวพลัดหลงสูญหายไป จำนวน 1 คน ภายในป่าบนเทือกเขาบรรทัด รอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง-พัทลุง
จากนั้น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จึงได้รีบประสานไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน รวมประมาณ 100 นาย จัดทีมออกค้นหานักท่องเที่ยวที่สูญหายรายนี้ทันที ท่ามกลางสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยทราบชื่อคือ นางสาววันทนีย์ เลขวรรณวิเศษ อายุ 54 ปี เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจุดที่สังเกตุเห็นได้ชัดคือ สะพายเป้สีชมพู
นายเจริญชัย ช่วยชู ผู้ประสานงานด้านท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เล่าว่า ตนเองรับงานต่อมาจากเพจทีมงาน เป็นนักท่องเที่ยว 13 คน เริ่มเดินทาง วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงที่หมายวันที่ 1 มิถุนายน รวม 3 วัน 2 คืน เพื่อไปท่องเที่ยวบนเขาเจ็ดยอด แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดัง โดยขึ้นเขาจากจังหวัดพัทลุง เพื่อลงกลับที่จังหวัดตรัง โดยวันเกิดเหตุคือ วันที่ 1 มิถุนายน เป็นจังหวะที่จะพานักท่องเที่ยวลงกลับมาจังหวัดตรัง ซึ่งหลังทานอาหารเช้า ประมาณ 7 โมง นางสาววันทนีย์ จะขอลงเขามาคนเดียว แต่ไกด์ไม่ยอม
จากนั้นไกด์เลยให้ทุกคนไปเก็บของ และนัดมารวมพลกันเวลา 9 โมงเช้า ปรากฏว่า ไม่พบเห็น นางสาววันทนีย์ แล้ว จึงรีบประสานมายังตนเอง ให้รีบนำชาวบ้านขึ้นมาค้นหา แต่ไม่พบตัว เนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืน ทำให้ร่องรอยการเดินป่าของ นางสาววันทนีย์ หายไปหมด ตนเองจึงประสานเพื่อนำพรานจากจังหวัดพัทลุง 20 คน รวมทั้งพรานจังหวัดตรัง อีก 20 คน รวมทั้งชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีก 100 คน เร่งออกตามหา แต่ก็ยังไม่พบตัว หลังจากสูญหายไปแล้ว 3 วัน
“อุปสรรคคือ ฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืน ทำให้แกะรอยได้ยากมาก ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน อีกทั้งจุดที่หายไปก็มีสัญญาณมือถือใช้ได้เป็นช่วงๆ เท่านั้น ส่วน นางสาววันทนีย์ ทราบว่า เคยขึ้นลงบนเขาเจ็ดยอด จากเส้นทางจังหวัดพัทลุง 4-5 ครั้งแล้ว และเคยลงกลับเส้นทางจังหวัดตรัง เป็นครั้งที่ 2 แล้ว จึงบอกไกด์ว่าจำเส้นทางได้ และขอลงกลับมาเองคนเดียว พร้อมยืนยันไม่มีปัญหาทะเลาะใดๆ ในกลุ่มนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในเป้ของ นางสาววันทนีย์ มีทั้งเตาแก๊ส และอาหารสำเร็จรูปบางส่วนเหลือติดตัว พร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเหลือได้ปลอดภัยโดยเร็ว
ด้าน นายชอบ รองเดช หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกโตนเต๊ะ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์ป่าที่ 5 จังหวัดตรัง กล่าวว่า นายอำเภอปะเหลียน ได้สั่งให้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกขึ้น ที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอ ตำบลปะเหลียน โดยระดมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและชาวบ้านออกค้นหานักท่องเที่ยวรายนี้ โดยกำลังชุดแรกออกเดินทางจากน้ำตกโตนเต๊ะ เพื่อขึ้นไปปูพรมค้นหาด้วยการเดินเท้าเป็นเวลา 7-8 ชม.แล้ว แต่ยังไม่พบร่องรอยใดๆ จึงได้จัดกำลังอีก 5 ชุด ขึ้นไปจากน้ำตกหนานสะตอ เพื่อปูพรมค้นหาในจุดอื่นๆ เพิ่มเติม เตรียมเสบียงไว้ 2 คืน 3 วัน
ภารกิจคือ รอกำลังทั้ง 5 ชุด กลับลงมาทั้งหมดก่อน ถ้าหากไม่เจอตัว คงต้องวางแผนกันใหม่ อุปสรรคคือ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และฝนตกหนัก ทำให้ร่องรอยหาย แต่ คาดว่า นางสาววันทนีย์ ยังคงพอเหลือเสบียงประทังชีวิต แม้ว่าจะหายไปถึง 3 วันแล้ว
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ทั้งหมดได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียบร้อย โดยวันแรกเดินจากน้ำตกไพรวัลย์ จังหวัดพัทลุง เพื่อขึ้นไปพักบนเขาเจ็ดยอด รวมระยะทางประมาณ 16 กม. และจะลงกลับมาทางจังหวัดตรัง ที่มีระยะทางประมาณ 12 กม.